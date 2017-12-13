Коммунальщики столицы приняли участие в акции «Елка добра»

В День Конституции Российской Федерации, 12 декабря, блок ЖКХ Окружной администрации города Якутска, в лице первого заместителя главы города Якутска по городскому хозяйству Дмитрия Садовникова, руководителей структурных подразделений, муниципальных предприятий жилищно-коммунальной отрасли приняли участие в благотворительной акции «Елка добра», реализуемой в рамках направления «Добровольцы столицы» Года добра. Работники ЖКХ исполнили заветные желания детей и купили десятки новогодних подарков.

Отметим, что ранее столичному жилищно-коммунальному блоку эстафету передали депутаты и сотрудники аппарата Якутской городской Думы.

В свою очередь, руководители структурных подразделений жилищно-коммунального хозяйства и энергетики передали эстафету коллективу ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий».

Благотворительная акция продолжится до 29 декабря в магазине «Антошка» по ул. Курашова, 4, 3 этаж ТЦ «ЦУМ». Участники акции выбирают открытку с новогодней елки и исполняют желание ребенка, купив в магазине-партнере благотворительной акции подарок. Участник акции фотографируется с купленным подарком и выкладывает фото в социальных сетях Instagram, Vkontakte, Twitter, Facebook с хэштэгом #елкадобра.

Участники благотворительной акции передают эстафету друзьям, коллегам, знакомым для участия в «Елке Добра».