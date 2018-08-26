Коммунальная инфраструктура Алданского района Якутии будет обновлена

На совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алданского района Якутии, которое прошло 25 августа, врио главы республики Айсен НИКОЛАЕВ подчеркнул необходимость модернизации устаревшей коммунальной инфраструктуры населенных пунктов. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24».

Врио главы отметил, что в районе наблюдается нехватка топливных ресурсов. В некоторых населенных пунктах поздно начали работу по подготовке к сезону. Также теплоснабжающие организации устанавливают приборы учета в медленном темпе.

«Мы, к сожалению, применяем нормативы потребления, установленные еще в 70-х годах. Вопросы требуют решения на уровне республики. Соответствующие поручения даны», — сказал Николаев.

Руководитель добавил, что модернизация коммунальной системы Алданского района необходима, так как в районе самый большой по республике аварийный жилой фонд, который будет активно сноситься в ближайшие годы.

«На уровне муниципалитета составят программу по комплексной застройке сел, где будет массово сноситься жилой фонд. Мы должны получить серьезное улучшение жилищной и коммунальной инфраструктуры», — подчеркнул руководитель.

Айсен Николаев также посетил ряд объектов, которые строит «Газпром» и отметил серьезную работу по газификации населенных пунктов Алданского района. Он нанес визит в детский сад в микрорайоне Солнечный, который находится в предаварийном состоянии. Врио главы отметил, что строительство нового здания детсада начнется в скором времени и в ближайшее годы объект будет построен на радость детей и родителей, сообщает телеканал «Якутия 24».