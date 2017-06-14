Комитет Госдумы по бюджету одобрил правительственные поправки в законопроект о бюджете 2017 года

13 июня член Комитета по бюджету и налогам Галина ДАНЧИКОВА приняла участие в заседании профильного Комитета. Главный вопрос повестки дня — внесение изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» в части уточнения параметров федерального бюджета на 2017 год.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят на пленарном заседании 9 июня. Согласно законопроекту, с 3,2% до 2,1% ВВП сократился дефицит бюджета. Доходы увеличатся до 14,679 триллиона рублей с ранее запланированных 13,488 триллиона рублей. Предполагается, что расходы вырастут с 16,241 триллиона рублей до 16,603 триллиона рублей.

В ходе заседания Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки Правительства РФ в законопроект о бюджете 2017 года, во втором чтении законопроект депутаты рассмотрят на пленарном заседании 16 июня, в пятницу.

Как отметила заместитель министра финансов РФ Татьяна НЕСТЕРЕНКО, поправки Правительства РФ сбалансированы, некоторые носят уточняющий характер, другие являются реакцией на замечания Счётной палаты. Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей МАКАРОВ обратил внимание, что поправки по расходам на оборону уже одобрены — это закрытые статьи бюджета.

Ряд правительственных поправок связан с перераспределением ассигнований. Например, Налоговая служба уменьшит объём ассигнований в связи с тем, что тарифы на почтовые услуги будут меняться не с 1 мая, а с 3 июля. Это позволит сэкономить 24 миллиона рублей, которые перенесутся на закрытую часть бюджетных расходов. Кроме того, свои расходы на обеспечение транспортными средствами оптимизирует Минфин.

Одна из правительственных поправок связана с необходимостью оказания гуманитарной помощи в виде предоставления учебников ряду государств. По словам Татьяны Нестеренко, ещё одна поправка связана с выполнением поручения Президента РФ о направлении средства на оснащение российского тропического центра во Вьетнаме, а также на проведение исследований на Шпицбергене.

Поправки Правительства РФ рекомендованы Комитетом по бюджету и налогам к принятию. Сегодня, 14 июня, после пленарного заседания состоится ещё одно заседание Комитета, где снова будет обсуждаться законопроект о внесении изменений в бюджет 2017 года. Как уже отмечалось, второе чтение документа намечено на пятницу, 16 июня, а третье чтение — на среду, 21 июня.

В понедельник, 19 июня, комитет снова соберётся, чтобы обсудить проект постановления Госдумы по законопроекту.

Напомним, 9 июня на пленарном заседании председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил об обязательном выполнении Постановлений Государственной Думы, равно как и принимаемых Госдумой законов, которые проходят в Совет Федерации и которые подписывает Президент.

Глава думского Комитета сообщил, что Госдумой принято решение подготовить к третьему чтению специальное постановление, в котором Госдума выскажет свои позиции, что необходимо сделать в 2017 году до завершения года, и что необходимо уже сегодня закладывать при подготовке бюджета на следующую трехлетку». Андрей Макаров выразил надежду, что все фракции примут серьезное участие при подготовке Комитетом Постановления Госдумы к третьему чтению законопроекта

Он отметил, что впервые Комитет по бюджету и налогам в своем Заключении целый раздел посвятил вопросу о том, как выполняются порученческие пункты в Постановлении Госдумы. По словам Макарова, выполняется много, но есть такие пункты, которые не выполнены. В связи с этим, поступило предложение о совершенно новой форме парламентского контроля, — пояснил он.

«Мы предлагаем, чтобы после новогодних каникул Госдума начинала свою работу с заслушивания отчета о том, как выполнялись Постановления Госдумы по бюджету, по итогам «правительственных часов», — сказал Макаров и подчеркнул, что в этом будет участвовать Счетная палата и Правительство.

«Таким образом, подводя итоги результативности парламентского контроля, мы получим новый инструмент, когда эффективность бюджетных расходов, государственных программ, деятельность министерств и ведомств по расходам межбюджетных средств будет контролироваться, причем это будет происходить публично, чтобы население страны, все граждане знали, на что идут бюджетные деньги, и как решается проблема повышения качества жизни и конкурентоспособности страны», — резюмировал Андрей Макаров.