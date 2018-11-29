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Происшествия
29 ноября 2018, 12:34
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Комиссия выяснит причины обвала шахты в Якутии

Министр промышленности Якутии Максим Терещенко выехал на шахту Денисовская, где произошло обрушение горной породы.

«При проведении горных работ на шахте «Денисовская» ОАО УК Нерюнгри Уголь ГК «Колмар» произошло обрушение пород кровли. Под завалами находится один человек. Жизни и здоровью остальных работников ничего не угрожает. Спасательные работы ведутся силами работников шахты и с привлечением горных спасателей. Работы ведутся в три смены. В каждую смену работают порядка 12 человек. Работы находятся под контролем руководства предприятия и Нерюнгринского района», — сообщил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко по данному факту.

После интервью с представителями СМИ, министр выехал в Нерюнгринский район на шахту «Денисовская», чтобы на месте убедиться, что работы выстроены корректно. Максим Терещенко будет на оперативной связи с руководством республики, что предоставлять достоверную информацию. «Самое главное, чтобы работы были проведены до конца и была обеспечена безопасность дальнейших работ в шахте», — сказал министр. Он отметил, что причины обрушения выяснит комиссия.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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