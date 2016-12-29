Комиссия подвела итоги по выездам детей во всероссийские центры 

29 декабря 2016 года в Министерстве образования и науки Якутии состоялось заседание республиканской межведомственной комиссии по направлению детей в Международный и Всероссийские детские центры с участием председателя республиканской межведомственной комиссии, первого заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Эдуарда КОНДРАТЬЕВА, заместителя министра Министерства по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) Лены ИВАНОВОЙ, заместителя министра по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия)Татьяны ПЯТКИНОЙ и других.

Участники заседания подвели итоги выезда детей в Международный и Всероссийские детские центры в 2016 году и обсудили дальнейшие эффективные пути организации выезда детей в Центры на 2017 год. А именно было рассмотрен вопрос о внедрении Международным детским центром «Артек» автоматизированной информационной системы «Путевка».

Также был утвержден список детей, выезжающих в Международный детский центр «Артек» на февраль месяц и во Всероссийский детский центр «Смена» на первую смену «Гражданско-патриотический форум «Патриот России» в январе. Были выслушаны доклады об итогах 2016 года по выезду детей в федеральные центры и дальнейшие задачи на наступающий год.

Участники республиканской межведомственной комиссии объявили о начале работы заявочной компании и признали эффективность работы выезда детей в Международный и Всероссийские детские центры в 2016 году.