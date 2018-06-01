Комиссией Росжелдора, РЖД, Минтранса РС(Я) и ЖДЯ проведен осмотр строящегося участка Томмот – Нижний Бестях

С 29 по 31 мая текущего года состоялся комиссионный осмотр строящегося железнодорожного участка Томмот – Нижний Бестях, итоги которого рассмотрены в пятницу 1 июня на совещании в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

В совещании приняли участие заместитель руководителя Росжелдора Станислав Лебедев, руководитель Дальневосточного территориального управления Росжелдора Александр Синкин, главный инженер Дальневосточной железной дороги — Филиала ОАО «РЖД» Дмитрий Шереметьев, генеральный директор АО «Акционерная компания Железные дороги Якутии» Василий Шимохин, министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Семен Винокуров, представители АО « АК «ЖДЯ», министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я).

Осмотр проводился с участием представителей Росжелдора, ОАО «РЖД», Минтранса РС(Я) и АО «АК «ЖДЯ» в рамках реализации Государственного контракта по завершению строительства пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях, подписанного в апреле текущего года.

Комиссия оценила фактическое состояние объектов незавершенного строительства пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях). Результаты осмотра позволят определить этапы проведения строительных работ и реальные сроки строительства.

На совещании также обсудили ряд проблемных вопросов, в том числе своевременное получение заключения Главгосэкспертизы по проектной и сметной документации по итогам их корректировки в соответствии с условиями, предусмотренными госконтрактом.

На сегодняшний день компания «Железные дороги Якутии» начала выполнять работы по строительству объектов на раздельных пунктах и ремонту железнодорожного вокзала станции Нижний Бестях, по строительству устройств связи, средств сигнализации, централизации и блокировки, по доведению до норм постоянной эксплуатации верхнего строения пути, искусственных сооружений. Проводятся торги по закупке материала и оборудования для производства строительно-монтажных работ.

Напоминаем, что Акционерная компания «Железные дороги Якутии» определена генеральным подрядчиком строительства пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) в результате победы в конкурсе, итоги которого были подведены государственной комиссией 10 апреля 2018 года.

АО «АК «ЖДЯ» является владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Нерюнгри-пассажирская – Томмот протяженностью 368 км и перевозчиком грузов на этом участке. С 2014 года осуществляет временную эксплуатацию строящегося участка Томмот – Нижний Бестях.

Основными акционерами АО «АК «ЖДЯ» являются ОАО «РЖД», владеющее 49,93% акций общества и Республика Саха (Якутия) в лице министерства имущества и земельных отношений Республики Саха (Якутия) — 43,65%.

Строительство пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск ведется с 2005 года. Всего с начала реализации проекта (2005 — 2015 гг.) освоено 46,7 млрд. рублей (94 %) из планового объема финансирования 48,7 млрд. рублей. С предыдущим генеральным подрядчиком АО «Инжтрансстрой» государственный контракт был расторгнут 5 декабря прошлого года.

В целом готовность объекта составляет 94%, построено 439 км железнодорожного полотна, возведены более 486 искусственных сооружений.

По завершении строительства и сдаче в постоянную эксплуатацию пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) станции участка в установленном порядке будут включены в Тарифное руководство, что позволит распространить действие единого тарифа ОАО «РЖД» и на участок железной дороги до станции Нижний Бестях.