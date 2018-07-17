Комиссар: В его честь названа улица в Якутске

10 июля в Сайсаре, где появился новый район из частных домов, выходящий на Сергелях, именем генерала ИЗМЕРОВА названа улица. Ее открытие в день 100-летия якутской полиции стало событием в истории Якутска и МВД республики – это первая улица в столице республики имени милиционера. К слову сказать, брата известного политика-коммуниста Артура АЛЕКСЕЕВА. О человеке, именем которого названа улица, рассказывает читателям SakhaLife якутская Агата Кристи – журналистка и писательница Альбина ИЗБЕКОВА, автор книги о генерале Измерове.

Сайсар

В 50-60-х годах прошлого века квартал Сайсар был окраиной Якутска. Если в центре города наличествовали редкие каменные дома, доставшиеся в наследство, большей частью, от буржуинов, то в Сайсаре была сельская идиллия. Улицы деревянных домов, из труб которых курился зимой дым, были широки и чисты. Летом они устилались ковром целомудренно зеленой травы, и по ним пастухи сгоняли коров на пастбища, которых держала практически каждая семья, имевшая в доме добротного мужчину.

Привычной картиной были огромные ломовые лошади с повозкой с извозчиком, а на повозке, телеге или санях, был непременно какой-то тяжелый груз. Эти гигантские лошади с крепкими круглыми копытами были непременной частью не только Сайсара. Они таскали свой нелегкий груз по всему городу и делали, надо полагать, важную работу, внеся свой вклад по перевозке материалов для строительства домов, улиц города и много чего другого.

А какой модели редкие автобусы и машины проезжают по тихим улицам, то хорошо знали мальчишки, бегавшие в кино в маленькое и старенькое, деревянное здание, гордо именуемое кинотеатром «Сайсары». Оно стояло на улочке из деревянных домов, на крутом берегу одноименного озера, манившего летом на чистый песчаный пляж; зимой — на каток, который был освещен, бесплатен и кататься где на своих «снегурках» можно было до одури, до глубокой ночи. Так было безопасно детям и взрослым тогда.

Это был мир Витальки Измерова, хорошо знавшего не только свой район, но и весь небольшой тогда Якутск – открытый, любознательный и коммуникабельный характер мальчишки расстояния не стреноживали. Более того, всегда бегал за ним пяти- шестилетний брат Артур.

Добротный дом, построенный отчимом, теплый в зиму и прохладный летом, стоял по улице Чайковского. Напротив начинался лес – отдельное, будто специально приготовленное место для мальчишеских забав, игр, гонок на стареньких, собранных своими руками разных велосипедах, в том числе и четырехколесных. Однако этим играм время отводилось не с утра до вечера. Дома властвовали контроль и надзор, исходившие больше от строгой мамы Елены. У Виталия с братом Артуром были свои обязанности – натаскать воды, наколоть-занести дрова, прополоть огород и многое другое, приучавшее сызмальства к обязанностям и ответственности.

Отчим Виталия Николай Никитич был человеком серьезным, сметливым, много чего умевшим. Он любил приемного сына тихо, по-мужски, ни в чем не отделяя от родного Артура, воспитывал как надо, заслужив тем самым раннее детское признание «папа».

Когда мальчишки подросли, то наравне с ним стали ходить на охоту и рыбалку – долгожданные, настоящие мужские дела, требующие определенных умений, навыков, сноровки. По возвращению оттуда, когда довольные уловом друзья-рыбаки отца расходились по домам, то именно Витальке с Артуром приходилось сушить, чистить, выравнивать и складывать огромный, с полкилометра, невод. Не ныли, справлялись.

Николай Никитич умел организовывать людей, находил грузовой транспорт, собирал друзей по всему Сайсару, и вскоре грузовик, наполненный людьми, снаряжением, торжественно выезжал из города. Да, это была целая кампания, общие интересы, общение, труд, мужской праздник без единой капли спиртного. Отец Виталия и Артура был щедр душой. Несмотря на отсутствие образования, это был очень грамотный человек, которого интересовало все, что окружает его – жизнь города, его проблемы, политика, искусство, шахматы.

Да и супруга его, их мать, не сиживала беспричинно, в ожидании того, что принесет-сделает муж. Удивительно красивая женщина Елена Григорьевна обладала характером добрым, работящим и строгим одновременно. Только она могла быстро и вкусно приготовить из дичи вкуснейшее, дополнить блюда свежими овощами со своего огорода – корейская кровь, текшая в ее жилах, заставляла засаживать зеленью каждый метр во дворе. И дом содержался в чистоте и порядке, в той же зелени зимой, где помощниками были подрастающие сыновья. И модница она была еще та – волосы всегда уложены, платья с белыми воротничками и непонятно сейчас, откуда тогда молодые девушки и женщины города знали веяния моды, причесок, доставали нужные ткани и шились. Но так было.

Комиссар

Такие же мужские праздники стал устраивать и старший сын, став руководителем отделения, отдела уголовного розыска ЯГОВД, МВД. И тоже без единой капли. Приверженец здорового образа жизни, человек, отдающий свободное время самбо и боксу, тренер, приводящий с улицы хулиганистых ребят и сделавший их людьми, в том числе и людьми в погонах, он требовал того же от подчиненных. Работая несколько лет назад над книгой об этом незаурядном человеке, я будто воочию увидела всю его жизнь почти в хронологическом порядке.

Вот он, еще лейтенант, подъезжает к мальчишкам на улице на мопеде, они о чем-то разговаривают, и через некоторое время эти озорники вовсю тренируются самбо и боксом в спортзале. Хулиганистые их выходки забыты. Вот некоторые из них уже надели милицейские формы, а через определенное количество лет, они уже полковники-подполковники на руководящих должностях, не говоря о других сферах, где также достигнуты успехи другими бывшими сорванцами.

Вот он собирает своих подчиненных на охоту или рыбалку. Компания собирается основательно: все снаряжение, продукты, одежда на всякие непредвиденные ситуации упакованы в машины. Но молодость на то и молодость, чтобы быть безоглядной – это касательно его подчиненных. Кое у кого в рюкзаках припасы веселящей воды. Виталий Константинович прекрасно знает об этом, однако шутит, балагурит как ни в чем не бывало.

Вечер. Костер. Осмотр содержимого рюкзаков и сумок. Изъятие непозволительного, которое уносится в палатку руководителя. Уныние на лицах.

Куда там. Через некоторое время в кругу костра появляются излишне веселые и разговорчивые сотрудники. У Комиссара, так Виталия Константиновича звали за боевой характер, даже мускул не дрогнул на лице, хотя он понял: унесенное им в палатку в это время попеременно ликвидируется в кустах — веселые люди куда-то отлучаются по очереди и возвращаются еще веселее. Вечер проходит в непринужденной дружественной обстановке.

Жесточайшая расплата приходит на следующий день. Вчерашнее настроение стерто невидимой дланью. Наоборот, полежать бы, поспать бы чуток…

Осмелившиеся нарушить закон трезвости сотрудники ставятся загонщиками на зайцев в самые трудные, непроходимые, болотистые места, в овраги и кочки.

И можно только представить, сколько с них сошло потов, когда к концу дня, еле живые, они дошли до лагеря. И вскоре лес кругом взорвался от здорового хохота…

Виталий Константинович был горазд на всякие выдумки. С ним было просто и интересно. Очень начитанный, эрудированный, он не позволял грубости даже по отношению к тем, кто представлял собой преступный мир.

— Как-то идем по улице, он встречает знакомого, они обнимаются по-братски, как хорошие друзья, — вспоминает Артур Николаевич, — я его спрашиваю – кто это? — Я его посадил, недавно откинулся, — просто отвечает Виталий.

Вот таким он был человеком: в даже самом распоследнем рецидивисте уважал личность. Поэтому его уважали и по ту сторону баррикад. Профессионализм у Комиссара был на самом высочайшем уровне

Начинал он в милиции с должности рядового, после перешел в уголовный розыск. Его коллеги рассказывают, как он работал в поисках зацепок: забыв сон, время, еду, отдых, он выводил уставших оперов на поиски улик снова и снова, пока что-нибудь не находилось. В первую очередь, в ночь, дождь, грязь, мороз, шел сам, сантиметр за сантиметром в десятый раз осматривая место происшествия. И только тогда улыбалась, наконец, удача. И только потому у него практически не было нераскрытых уголовных дел.

РУБОП

В трудные девяностые годы руководство МВД России доверило Виталию Константиновичу организовать единственное на востоке страны Северо-Восточное региональное управление по борьбе с организованной преступностью. Измеров взялся за это дело с особой напористостью и хваткой, которая была присуща ему и только ему. В кратчайшие сроки на улице Семена Данилова в Якутске появилось новое подразделение. Прежние заброшенные здания претерпели срочный капитальный ремонт. Все откуда-то привозилось, доставалось, шло в работу. Ремонтом занимались сами сотрудники. И вскоре у РУБОП появилось все, если не больше: рабочие места, оргтехника, гараж с машинами, внешний вид и техническое состояние которых придирчиво контролировалось Комиссаром. После работы сотрудники, которые прошли жесткий отбор для этой службы, могли сразу идти заниматься в свой спортзал, принять после душ. Все было учтено, продумано, сделано загодя.

Спорт – бокс и самбо — всегда были в почете у Виталия Константиновича. Благодаря этому, опять же рассказывали сотрудники, в первую чеченскую кампанию сводный отряд милиционеров вернулся домой без потерь. Да и в целом, он ценил каждого в своей службе, знал, кто, чем живет, помогал в бытовых проблемах, будь это вопросы жилья, места в детсаду или вопросы частные.

Жена

Флоренса — цветочное имя, изгиб лебединой шеи, совершенно другой мир, высокая духовность, нравственность и душа – вошла в его мир так же стремительно, как бросок на мат. Со встречи великовозрастного ученика Измерова Оленекской вечерней школы и девушки из Куйбышева, учительницы русского языка и литературы, приехавшей на Север работать по направлению, минули десятки и десятки лет.

Резонный вопрос – почему он бросил школу, может получить такой же ответ. Старший сын АЛЕКСЕЕВЫХ (Виталий носил фамилию родного, не виденного отца, не вернувшегося с фронта) рос очень ответственным. Заступник слабых на улице, борец за справедливость там же, он должен был помочь. Мать и отчим, ставший родным человеком, страдали тяжелыми суставными и другими заболеваниями, работать им удавалось в моменты ремиссии. Подросший старший сын рано повзрослел — пошел работать, не окончив школу.

В заполярном Оленьке он плотничал, наверстывая заодно упущенное в вечерней школе. Зимний теплый вечер. По тихой улочке села идут девушка и парень. Он несет ее сумку с книгами и тетрадями. И будто благословляя их встречу, тихо падает сверху блестящий снег. Флоренса перевернула его привычно рабочий, мужской мир. Ему стали интересны книги, классика, искусство. Он окончил вечернюю школу, поступил на работу в милицию, затем встала новая высота – Хабаровская высшая школа милиции. Дальше ему покорились другие вершины: верно найденное призвание стало основой роста по службе. Были, конечно, и падения. Этого никому не избежать. Но всегда рядом – Флоренса Павловна, бетонная опора, настоящий друг, терпение и ожидание, наглаженные костюмы и домашний уют. Один погон на генеральском кителе, говорил он, принадлежит ей.

С долгих командировок он возвращался домой не пустой. Всегда с букетом цветов. А далее следовали подарки – не женские штучки, как можно подумать, а полная… детективов сумка. И наступала дома эйфория от предчувствия предстоящего перед сном чтения, вырывание друг у друга книги любимого автора. Детей этой прекрасной семье Всевышний не дал. Их заменили племянники, дети в спортзале, но на душе, наверно, все равно было грустно.

Блестящая работа в СВ РУБОП — стабилизация ситуации по борьбе с организованной преступностью по всему Дальнему Востоку, когда он мотался по всему региону, давил многоголовую криминальную гидру, скажем именно так, давил в том числе сродни боевому Комиссару с шашкой наголо в морских портах, в крупных рыболовецких артелях — позволила не допустить ее проникновение с соседствующих областей на территорию республики. Об этом даже не догадывается ее житель.

Мастер различных хитроумных комбинаций на хищного зверя, и здесь он придумывал различные схемы, работая на опережение, тщательно изучив возможности организованных преступных группировок всего Дальнего Востока и контролируя их ходы, чтобы оградить родину, привлекательную доступностью дикого рынка того нелегкого, хаотичного и безденежного времени.

Виталию Константиновичу удалось и это. Вскоре он был приглашен в Москву заместителем начальника Главного Управления по борьбе с организованной преступностью МВД России. Именно с этой высокой должности в 2002 году шестидесятилетний генерал-майор милиции ушел в отставку.

Но и на этом интересная работа не закончилась. Измерова пригласили работать заместителем генерального директора ГУП «Комдрагмет», главной сокровищницы республики. Он стал вплотную изучать пути вывоза драгметаллов за пределы республики. Нерасторопным получателям по всей стране, оттягивающим или уходящим от оплаты, пришлось жарко, ибо работать с ними пришлось не абы кому, а Виталию Константиновичу, съевшему не один пуд соли в деле розыска.

…Сейчас в просторной генеральской квартире не шумно, не многолюдно, как бывало раньше. Но все здесь напоминает о нем: огромная библиотека, собранная его руками – главное богатство квартиры. Сувениры, генеральская фуражка, фото. На одном из них – огромный алабай Даня. Собаки, как и природа, охота, рыбалка, машины, книги также были его любовью к жизни. Флоренса Павловна ничего не убрала — 52 года совместной жизни не дают этого сделать.

…Он ушел стылой декабрьской ночью пять лет назад. Ушел по-комиссарски, стиснув зубы, чтобы не разбудить спящую рядом жену. Онкология щадит редко. Ему было 71. И впервые не услышал, как позвала его Единственная…







