Комфортная городская среда: в Якутске благоустроят 23 двора и 9 общественных пространств

В рамках приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды», начатого по инициативе Президента РФ и поддержанного политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в этом году в городе Якутске будет проведено комплексное благоустройство 23 дворовых территорий и 9 общественных пространств. Эти дворы и скверы были отобраны по итогам общественного обсуждения и при непосредственном участии собственников дворов.

12 июля первый заместитель главы города Якутска по городскому хозяйству Дмитрий Садовников в ходе планового объезда встретился с жителями многоквартирных домов по ул. Дзержинского, 9, Петра Алексеева, 4/3, 6/2, пр. Ленина, 7-7/2, 11-11/2. С 10 июля в этих дворах стартовал первоначальный этап работ по комплексному благоустройству.

На дворовой территории многоквартирного дома по ул. Дзержинского, 9, кроме асфальтирования придомовых проездов, обустройства водоотводных лотков, уличного освещения, установки урн и скамеек, по проекту «Народный бюджет» будет построена детская игровая площадка «В гостях у сказки» и спортивная площадка. За счет средств местного бюджета будет заасфальтирована автопарковка.

Сейчас подрядными организациями проводится работа по подготовке придомовых проездов, тротуаров, монтажу бордюров, подготовка внутриквартальных проездных путей к асфальтированию, выкорчевывание пеньков и старых оснований деревянных столбов.

Заказчик проекта МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» готовит конкурсную документацию на торги на производство и установку скамеек и урн. Архитекторами предложено несколько видов скамеек для разнообразия конструкций и дизайна и создания индивидуального облика двора.

«Во дворе дома по ул. Дзержинского жильцы совместно с компанией «Нью Вижн» по проекту «Народный бюджет» будут обустраивать детскую и спортивную площадки. Уверена, что новые площадки станут любимым местом отдыха детей и взрослых всех близлежащих домов. В ходе комплексного благоустройства дворов жильцы примут трудовое участие, проведут субботники, посадят саженцы. Двор охватывает несколько тысяч благополучателей, поэтому вошел в число приоритетных. Кроме того, во дворах многоквартирных домов по ул. П. Алексеева, 4/3 и 6/2, проведутся работы по минимальному перечню: асфальтирование придомовых проездов, уличное освещение, обустройство скамеек и урн», — рассказала главный архитектора города Якутска Ирина Алексеева.

Осмотрев дворовую территорию домов по ул. П. Алексеева, 4/3, 6/2, Дмитрий Садовников подверг критике работу Управления Строительного округа и дал поручение совместно с МКУ «Управление муниципального контроля» отработать вопрос по вывозу металлических гаражей, которые установлены на участках дворовой территории, где должен быть заасфальтирован проезд.

Жительница одного из домов по ул. П. Алексеева, ветеран труда Эмма Ивановна Риз отмечает, что проживает здесь более пятидесяти лет: «С 70-х годов наш двор не ремонтировали и не благоустраивали. Очень рады, что попали в программу по созданию комфортной городской среды, проект нам очень понравился, надеемся, что все будет сделано качественно и красиво».

Во дворах по пр. Ленина, 7-7/2, 11-11/2, ведется подготовка асфальтируемых проездных путей, вывоз снесенных старых деревянных построек, обустройство водоотводных лотков и подготовка автостояночной площадки.

Во время встречи с первым заместителем главы города и подрядными организациями инициативная группа жильцов выразила пожелание пересадить зеленые насаждения, которые мешают комплексному благоустройству двора. «Мы хотим сохранить наши березы и во время общедомовых субботников пересадить их в другое место. Надеемся, что водоотводные лотки будут сделаны качественно и с таким уклоном, чтобы вода уходила, а не скапливалась во дворах», — сказали жильцы.

Начальник отдела надзора за внешним благоустройством МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Владимир Аммосов отметил, что контролировать качество выполняемых работ — прерогатива самих собственников. «Жильцы должны вести строгий и неусыпный контроль за выполнением работ. Следить и фиксировать все этапы проводимых работ, в этом вам помогут общественные контролеры в лице представителей Общенародного фронта и регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», — пояснил Владимир Аммосов.

«Очень рады, что при поддержке руководства республики и города, мы попали в национальную приоритетную программу «Формирование комфортной городской среды». Сегодня мы объехали дворы, где проводится первый этап работ. По итогам первых конкурсов определены подрядчики. Сейчас работы начались, жильцы проявляют интерес к благоустройству своего двора и готовы помогать. Все работы по комплексному благоустройству 23 дворовых территорий будут выполнены качественно и в срок, до сентября текущего года», — прокомментировал Дмитрий Садовников.