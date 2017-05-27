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Столица
27 мая 2017, 11:50
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Комфортная городская среда: Столица, которую мы должны сделать садом

Старинная английская поговорка «мой дом — моя крепость» очень созвучна российскому менталитету. Но средние века давно прошли. И нам пора бы задуматься о своих дворах, многие из которых действительно напоминают окрестности осажденных крепостей, под стенами которых обосновалось и бесчинствует злое иго. Оно же ломает нам детские площадки, раскидывает пивные бутылки и заставило все несанкционированными гаражами.

Наши дворы должны стать городом – садом, и сделать их такими можем только мы сами. Как сказал президент России Владимир Путин: «Мы направим регионам 20 млрд рублей на программы благоустройства. И дело принципа, чтобы в принятии решений об использовании этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь».

Деньги на благоустройство уже пришли. В этом году на формирование городской среды Якутску из федерального и республиканского бюджетов выделен 141 млн рублей. Дополнительные средства также предусмотрены в городском бюджете. Итого на создание общественных пространств уйдет порядка 98 млн рублей, а на благоустройство дворовых территорий – 162 млн рублей. В данное время уже решены все вопросы по согласованию дизайн-проектов.  На днях в актовом зале Национальной политехнической средней школы №2 состоялись общественные обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование городской среды». Участие в слушаниях приняли жители многоквартирных домов, прошедших конкурсный отбор, члены общественных организаций, депутаты Якутской городской Думы.

Сегодня наш разговор с Натальей Деминой, советником главы Якутска и председателем общественной комиссии, в рамках которой и проходили все дебаты по формированию городской среды в текущем 2017 году.

 — Наталья Анатольевна, каким образом была составлена общественная комиссия, кто туда вошел?

— Общественная комиссия состоит из 17 человек, 7 из которых — представители окружной  администрации города Якутска — это такие специалисты в своих областях, как главный архитектор Якутска Ирина Алексеева, начальник Департамента градостроительства Артем Артемьев. Также в комиссию вошли депутаты Якутской городской думы Сергей Черных, Владимир Аммосов, председатель Совета общественной молодежной палаты при городской Думе Владимир Булкин и представители общественных движений: партия «Единая Россия», общероссийский народный фронт, движение «Матери России», «Движение без барьеров», управляющие компании и другие.

— Ваша работа подразумевает полную открытость?

— Да, комиссия провела 9 заседаний, и в соответствии с положением об  общественной комиссии, на каждом заседании от начала до конца проводилась  видеосъемка,  запись которой находится в общем доступе как на канале YouTube, так и на официальном сайте Окружной администрации города Якутска — якутск.рф.

— Известно, что не все поступившие заявки были рассмотрены.

— Рассмотрены были все 122 поступившие заявки. Но 23 заявки были отклонены по ряду причин. Где-то в связи с недостаточностью документов, у кого-то отсутствовали дизайн-проекты либо сметы, было такое, что не было документов, удостоверяющих лицо уполномоченного собранием собственников жилья.  Но, тем не менее, отклоненные заявки не останутся без внимания. Более того, так как заявки подавались в 2017 году, то при их рассмотрении в следующем году будут начислены дополнительные баллы, которые позволят получить преимущество перед более поздними заявками. Собственно, следующий год уже не за горами. При этом в 2018 году  конкурсы пройдут намного раньше, так как схема уже отработана.

— Вокруг чего разгорелись самые серьезные споры?

— Конечно, самые горячие споры разгорелись при отборе дворовых территорий. Дело в том, что Минстрой РФ рекомендовал провести благоустройство, синхронизировав его с программой фонда капитального ремонта 2017 года. По большому счету это здравая рекомендация, когда благоустройство дворов проходит комплексно вместе с ремонтом домов крыш, фасадов. И большая часть домов, попавших в первоочередной список благоустройства, синхронизирована с работой фонда. Большая, но не все. К примеру, Дзержинского 9, — это большой двор, где есть и капитальный ремонт, он также вошел и в проект «Народного  бюджета», по которому здесь сделают детскую и спортивную площадку, а рядом с ним стоят два дома, где нет капремонта, но мы решили также включить их в приоритетный список,  чтобы полностью закрыть вопрос по благоустройству этой большой по масштабу дворовой территории. Таких дворов всего восемь. По одному в каждом округе. Возник у нас горячий спор по двору дома по Можайского, 19/3. Мнения общественной комиссии по этому двору разделились, и когда начали выяснять по существу, консультироваться с жильцами, оказалось,  что перевести его на следующий год просят сами жильцы дома. Дело в том, что в этом году здесь намечен ремонт фундаментов, и жильцы решили, что  такое совмещение может повредить асфальтированию дорожных подъездов, которое будет вестись в рамках благоустройства двора.

— Кого можно отметить из общественной комиссии?

— Мне очень понравилась четкая работа архитекторов, члена общественной организации «Союз архитекторов Якутии» Марины Рожиной, члена общественной организации «Союз Дизайнеров РС(Я)» Евгении Михайловой и представителя общественной организации «Координационный центр технических специалистов «Я — инженер»» Любови Смирновой. Сложно сейчас представить нашу работу без рекомендаций председателя Российской общественной организации инвалидов «Движение без барьеров» Афанасия Лаптева. При том, что внимание к удобству в проездах нужно не только людям, ограниченным в движении, но и мамам с колясками, пенсионерам с тросточками, да и просто детям на велосипедах и роликах. Очень пригодилось мнение члена Общественной палаты и специалиста с большим кругозором и знаниями в инженерной и строительных областях Сергея Синяева. В целом подобралась отличная команда, о каждом из которой   можно сказать хорошие слова. 

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Источник: Аламжи Будаев, Эхо столицы.
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