Команда «Якутскэнерго-М» — на всероссийском фестивале Ночной хоккейной лиги

Сборная команда «Якутскэнерго-М» представила Якутию в дивизионе «Любитель 18+. Лига Мечты» финального этапа VI Фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги, проходящего в эти дни в г. Сочи.

Первую игру круговой стадии якутяне выиграли у самарского клуба «Крылья» со счетом 13:1. Затем наша сборная скрестила клюшки с прошлогодним соперником – командой «Ямальские стерхи», и закрепила свой успех со счетом 16:2.

«Настрой у нашей команды боевой, в игре используем каждую возможность завладеть шайбой и бьемся до конца. Вдохновляет сама атмосфера грандиозного спортивного праздника. В чемпионате участвуют команды со всей страны, каждая из которых является чемпионом своего региона», — сказал капитан команды, директор Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» Руслан ИСХАКОВ.

13 мая, «Якутскэнерго-М» провела ответственную игру с командой «ЯрКлимат» за выход в следующий тур. Ярославские хоккеисты так же успешно провели две первые встречи в группе, поэтому матч был решающим для обеих команд. С ничейным счетом 2:2 обе сборные прошли в следующий этап.

В воскресенье, 14 мая, якутяне встретились в четвертьфинале с соликамской сборной «Сильвинит». В этот раз соперникам удалось взять реванш за прошлогоднее поражение, нанесенное им нашей командой. На этой неделе «Якутскэнерго-М» продолжит матчи в «Лиге Мечты».

Напомним, во Всероссийском Фестивале в Сочи с 3 по 17 мая 2017 года принимают участие любительские команды в категории 18+ и 40+. Сборные разделены по возрасту, уровню мастерства и хоккейной подготовки на группы «Лига Чемпионов» и «Лига будущих чемпионов» (40+), «Лига Мечты» и «Лига Надежды» (18+). Отдельно проходит Кубок Большого шлема среди команд вне отборочного этапа и турнир женских команд дивизиона «Амазонки».

Шестой сезон стал для Ночной Лиги самым массовым в плане количества команд и регионов, принимающих участие. По официальной информации всего в Отборочном этапе сезоне 2016/17 приняло участие 832 команды из 76 субъектов Российской Федерации