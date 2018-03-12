Команда Якутска на «Брейн-ринге»: Секунды решают все

Впервые после долгого перерыва в эфир вернулась легендарная программа «Брейн-ринг». Чемпионат России по интеллектуальной игре транслируется каждую субботу на канале НТВ с 3 марта. Жителям республики было приятно увидеть в эфире земляков — сборную команду Якутска.

Съемки игры проходили с 20 по 22 февраля в инновационном центре «Сколково». Сборная Якутска вошла в число 20 команд, прошедших отбор на телевизионные игры. Во многом ее участие в турнире стало возможным благодаря поддержке окружной администрации города и лично мэра Айсена Николаева.

Тренером команды выступила чемпион «Брейн-ринга», советник главы республики Татьяна Тарасова. В состав сборной вошли представители нескольких городских команд по «Что? Где? Когда?»: Александр Ильин, Вадим Ко-Сен-Дин, Николай Никулин, Олег Милюков и Никита Тананаев.

Вначале якутяне сыграли со сборной Сыктывкара. Удача оказалась на стороне представителей Республики Коми — 5:2. На вопрос о причинах поражения капитан команды Галина Мозолевская ответила, что Сыктывкар был быстрее. По ее словам, на игре Якутска сказались волнение и недостаток опыта.

«Фактически это была наша первая игра на «Брейне». Из всей команды только двое участвовали в подобных турнирах, но это было давно. Мы больше привыкли играть в «Что? Где? Когда?», там есть минута, чтобы обсудить версии и выбрать правильную. Брейн-ринг — это совсем другая тема, тут важны не только знания, но и скорость, реакция. Теоретически тебе дается 20 секунд на обсуждение, но по факту нет даже их, максимум 1-2 секунды на то, чтобы принять решение. На это нужно настроиться. Мы, конечно, готовились, тренировались, но только за столом поняли, что это такое. Так что, перестраивались по ходу игры», — рассказала она.

Отметим, независимый арбитр игры Анатолий Вассерман высказал мнение, что у якутян уже чувствуется хоть и небольшой, но опыт командной работы.

Участники команды отметили, что в целом у них остались самые хорошие впечатления от участия в проекте, и в следующих выпусках телезрителей ждет еще много интересного.

«Турнир только начался, впереди много ярких игр и драматических моментов, как это всегда бывает в «Брейн-ринге». Так что смотрите, болейте за свои любимые команды и за нас в том числе«, — говорят они.

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» выходит на канале НТВ каждую субботу в 21.30.