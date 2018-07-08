Команда Якутска голосует на праймериз!

Сегодня кандидаты в депутаты от Партии «Единая Россия» в Ил Тумэн и Якутскую городскую Думу приняли участие в предварительном голосовании.

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Лаптев Афанасий