Команда Якутска голосует на праймериз!

Сегодня кандидаты в депутаты от Партии «Единая Россия» в Ил Тумэн и Якутскую городскую Думу приняли участие в предварительном голосовании.
#ЯкутсквНадежныхРуках#Работаем
НаУспехЯкутска#ЗаПроцветаниеЯкутска
Колесова Туйаара
Данилов Василий
Горбунова Ангелина
Георгий Андреев
Владимир Аммосов
Виктор Федоров
Васильева Саргылана, Силкина Марина, Петров Андрей
Шарапова Лидия
Чичигинаров Владимир
Феликс Романов
Стручкова Любовь
Петров Андрей
Николай Васильев
Михайлов Руслан
Матвеев Семен
Анатолий Семенов
Лаптев Афанасий