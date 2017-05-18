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18 мая 2017, 9:36
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Команда СВФУ вернулась с успехом со студенческой олимпиады по тюркской филологии

Сборная Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова заняла второе место в общем зачете ХI Всероссийской студенческой олимпиады по тюркской филологии, которая проходила с 10 по 14 мая в Горно-Алтайске.

Первый этап олимпиады проходил по литературе и фольклору тюркских народов, включал в себя теоретические вопросы и литературный анализ текста. Второй – по языкам тюркских народов, где необходимо было продемонстрировать знания и практические навыки рунического письма и сделать анализ текста. «Набрав 134 балла из возможных 200, студентка третьего курса Сайыына Борисова заняла третье место в личном первенстве из 38 участников. Ее наградили дипломом Министерства образования и науки Российской Федерации», – сообщила доцент кафедры якутского языка Ирина Сорова.

В конкурсе научных работ по языку третьекурсница кафедры Кюннэй Аргунова завоевала второе место, а второкурсница Анна Аманатова стала третьим призером в конкурсе работ по литературе. Члены команды стали  обладателями специальных номинаций. Так, Христофор Захаров получил диплом «За лучшее знание грамматики тюркских языков», Айтал Бурцев – «За лучшее знание современных тюркских языков», Сардана Никифорова – «За умелое использование литературных терминов», Прокопий Софронеев отмечен грамотой «За лучшее знание литературы тюркских народов» и Кюннэй Аргунова – «За лучшее знание рунической письменности».

Олимпиада по тюркской филологии одиннадцатый год проходит на базе Горно-Алтайского государственного университета, в котором с первого года проведения успешно участвует университет имени Максима Аммосова.

Источник: https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=73441

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Источник: СВФУ.
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