Команда стрелков Якутии вернулась с золотыми медалями!

Не устают радовать и удивлять земляков наши именитые стрелки. На днях они вернулись с очередной уверенной победой с чемпионатов Российской Федерации по спортингу.

Об этом рассказал президент Федерации по стендовой стрельбе и спортингу республики Иван Макаров. От отметил, что эти победы — показатель высокого мастерства, системной работы, как самих спортсменов, так и организаторов стендовой стрельбы и спортинга в республике. В текущем году в республике организовано около десяти соревнований. Далее президент Федерации напомнил о том, что при желании и системной подготовке результата могут добиться многие, так как у якутов в генах заложена способность к меткому стрелку.

Довольны результатом сразу в двух чемпионатах страны сами спортсмены. «Победы дались нелегко. Мы привыкли к полетам мишеней со скоростью 70 м., а на чемпионатах были установлены новые автоматы, которые «стреляли» со скоростью 150 м. Многие участники были с толкусбиты. Нам пришлось тут же сориентироваться и добавить скорость выстрелов. Плюс ко всему стали менять траектории полетов и размер мишеней. Но было очень интересно. Команда наша сильная, мы все друг друга дополняем и работаем слаженно, поэтому и завоевали победу», — сказал мастер спорта международного класса Айаал Макаров.

В состав команды входят три мастера спорта: Айаал Макаров, Артур Николаев, Степан Чепалов. Отметим, что они вырвали победу с разницей в 14 очков от команды, занявшей второе место.Первый чемпионат летнего кубка по спортинг-дуплетной стрельбе прошел 28-29 июля в Нижнем Тагиле. А чемпионат Большого Спортинга прошел 10-12 августа в Москве. На чемпионатах приняло участие 20 команд, в том числе более 150 спортсменов со всей страны.

Надо подчеркнуть, что все три стрелка вошли в десятку лучших в личном зачете, а Айаал Макаров занял третье место.

Спортсмены отметили необходимость обновления материальной базы стрелкового клуба, так как меняются условия и правила соревнований.

«Начнем готовиться к следующему чемпионату, который пройдет уже в середине сентября в Санкт-Петербурге. Как любой другой вид спорта, спортинг захватывает, дает азарт и мощный прилив силы и бодрости», — поделился мастер спорта Артур Николаев.

Мы в свою очередь добавим, что наши стрелки являются истинными патриотами своей республики. Они отмечают, что где бы они не выступали, с гордостью представляют родную Якутию.