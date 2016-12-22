Команда системы образования Якутии в Хабаровске и Сеуле

С 5 по 9 декабря команда начальников 23 районных (улусных) управлений образования и представители Министерства образования и науки РС (Я), ИРО и ПК им. С.Н.Донского-II и РЦПМСС (руководитель Н.И.Бугаев) прошли курсы повышения квалификации «Управление качеством образования» в Хабаровском краевом институте развития образования. Очень полезной оказалась практическая часть курсов. Особый интерес вызвало посещение краевой агрошколы-интерната для детей с ОВЗ в г.Вяземском. Отличительная черта хабаровской модели агропрофилированной школы – это ориентация на детей с ОВЗ (в первую очередь с нарушениями интеллекта) как механизм их дальнейшей социализации. Очень интересна и модель проектного управления краевой системой образования, когда ресурсное обеспечение, контроль и навигация педагогической и образовательной деятельности на всех уровнях происходит по дорожных картам общекраевых системных проектов.

С 9 по 15 декабря команда системы образования РС (Я) проходила стажировку в Южной Корее по образовательной программе «Образовательные стандарты в Республике Корее». Огромный интерес вызвала система работы с детьми с ОВЗ, продемонстрированная на примере работы Сеульского Центра образовательной поддержки детей с ОВЗ, являющегося очень хорошим не только по замыслу, но и по исполнению механизмом социализации детей с нарушениями интеллекта. Добрую зависть вызвало и посещение Государственного детского профориентационного центра “JOBWORLD” в одном из городов-спутников Сеула, в котором дети с 3-летнего возраста начинают активное погружение в мир профессий, максимально приближенное к реалиям профессиональной деятельности в той или иной сфере.

Не менее интересным было и посещение Института развития образования Республики Корея (KEDI), где якутскую делегацию ознакомили с особенностями корейской системы образования и с перспективными планами ее развития.