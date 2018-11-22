Команда Нюрбинской ЦРБ – прорыв налицо!

Прошлая неделя ознаменовалась в спортивной жизни района проведением II-ой спартакиады матерей. Состоявшаяся в пятницу, 9 ноября, в СК «Олимп» г. Нюрба спартакиада женщин была организована в рамках Месячника матерей. Она преследовала цели пропаганды здорового образа жизни, развития физкультуры и спорта, повышения роли семьи в воспитании и образовании подрастающего поколения и ответственного материнства. Организаторами выступили МКУ «Управление физкультуры и спорта» и МБУ ДО «Детская-юношеская спортивная школа».

В программу спартакиады были включены: визитная карточка в виде флеш-моба «Мы за ЗОЖ!», а также такие виды спорта, как стрельба из пневматической винтовки, перетягивание каната, армрестлинг и «Веселые старты» с бегом с препятствиями, бегом в мешках, бегом с ведением баскетбольного мяча и броском в корзину и прыжками.

Спартакиада собрала всего 18 женских спортивных команд от: налоговой инспек­ции, Центральной районной больницы, ПАО «АЛРОСА-Нюрба», Нюрбинского респуб­ли­канского реабилитационного Центра детей-инвалидов, Департмента культуры, Управ­ления социальной защиты населения, Убаянской СОШ, НСОШ №1, НСОШ №2, управ­ления образования, Нюрбинского техникума, ДИПИ, управления ветеринарии, Аэро­навигации, ЦСППН «Арчы», МО «Нюрбачанский наслег», администрации и ДЮСШ.

В итоге состязаний равных призовое третье место досталось команде Нюрбинской СОШ№1, второе место – команде ДЮСШ. А победу во II-ой районной спартакиаде матерей завоевала команда Нюрбинской ЦРБ. Занявшие призовые места награждены грамотами и медалями.

Самую сильную женскую команду, команду медицинских работников, которая превзошла даже профессиональных спортсменок.Создали и подготовили ответственный за спортивный сектор в ЦРБ капитан команды Иванов Алексей Капитонович и Антонова Елена Валерьевна. В ее составе –медсестры: Апросимова Лена Сергеевна, Семенова Алена Макаровна, Андреева Анна Михайловна и младший медперсонал Потапова Ирина Алексеевна.

Как говорит председатель профкома больницы Дьячковская Розалия Ивановна, прорыв налицо, так как на первой спартакиаде матерей в прошлом году команда медиков была только в числе десяти, даже не на призовом месте. Молодцы!