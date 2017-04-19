Команда из Якутска приняла участие в Спартакиаде работников финансовых органов

На днях в селе Намцы состоялась III Спартакиада работников финансовых органов, приуроченная к 120-летию государственного и партийного деятеля Максима Кировича Аммосова.

Целью ежегодной спартакиады является привлечение работников к систематическим занятиям физической культурой, укрепление здоровья и создание условий для взаимодействия между работниками финансовых органов.

В мероприятии приняли участие команды из Намского, Хангаласского, Горного улусов, Якутска и Жатая. Они соревновались между собой по волейболу, настольному теннису, пулевой стрельбе, дартсу и веселым стартам.

В командном итоге 1 место занял Горный улус, 2 место — Намский улус, 3 место- городской округ «город Якутск». Также команда из Якутска стала абсолютным чемпионом по волейболу, а участнику команды Артему Александрову присудили специальную номинацию «Лучший спортсмен Спартакиады», сообщает Департамент финансов Окружной администрации.