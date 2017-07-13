Команда Губинского округа стала призером городской велоэстафеты «Дорожный лабиринт»

12 июля на площади Орджоникидзе в рамках программы VIII фестиваля «Летний позитив — 2017» состоялась городская велоэстафета «Дорожный лабиринт». Велоэстафета проведена в целях профилактики правонарушений дорожного движения и дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков.

Участниками велоэстафеты стали команды административных округов города Якутска, в основном ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Главное условие участия — это умение кататься на велосипеде и знание правил дорожного движения.

Преодолеть этапы «Дорожного лабиринта» это значит, преодолеть, прежде всего, себя и работать в команде, ведь на каждом этапе необходимо было сконцентрировать свое внимание и способность идти до конца и принести команде результат. Все участники успешно преодолели «мостик-горку», «змейку», «тропинку», «перенос предмета», «кубики и кегли».

В серьезной и упорной спортивной борьбе призовые места распределились следующим образом:

1 место — команда детского дома «Берегиня»;

2 место — команда Губинского округа;

3 место — команда I отдела полиции (Автодорожный и Сайсарский округа).