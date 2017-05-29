Команда ФАПК «Якутия» — лучшая на фестивале «Полевая кухня-2017»

Когда сезон охоты уже закрыт, а до начала серьезной рыбалки еще рановато, редакция популярной программы «Охота и рыбалка в Якутии» собирает под знаменами фестиваля «Полевая кухня» всех неравнодушных к охотничьим и рыболовным традициям и блюдам, приготовленным из рыбы и дичи, добытых в республике.

Фестиваль, в котором участвуют команды предприятий города, каждый год вызывает нешуточный интерес. Тут вам и пропаганда здорового образа жизни, и активный отдых. Для юных участников — наглядный урок бережного отношения к природе, для зрелых и состоявшихся – наказ сохранить знания о лучших народных охотничьих традициях и обычаях. Да и корпоративный дух в командах-участницах вырабатывается намного эффективнее именно в таком формате.

В этом году мероприятие прошло уже в шестой раз и при поддержке администрации «ГО г.Якутск» и “Союза обществ охотников и рыболовов РС(Я)». ФАПК «Якутия» выступила партнером фестиваля и впервые выставила свою команду. В начале мероприятия, по якутской традиции, был исполнен алгыс. Затем слово для открытия фестиваля было предоставлено автору и ведущему телевизионной передачи «Охота и рыбалка в Якутии», заядлому охотнику и рыболову, председателю жюри конкурса, министру связи и информационных технологий Александру БОРИСОВУ. После приветственных слов, оглашения списка жюри и представления команд состоялась жеребьевка в ходе которой командам-участницам предстояло определить, что и из чего им предстоит приготовить. Для того, чтобы получить дичь, необходимо было поразить из пневмовинтовки цель в виде воздушного шарика, в котором находилась записка с названием определенной дичи, а выловив сюрприз в искусственном водоеме, участники конкурса получили ту или иную рыбу. Когда все трофеи были распределены, на протяжении следующих пары часов команды занимались кулинарным творчеством, в сопровождении культурной программы, которая была представлена выступлениями Клавдии и Германа ХАТЫЛАЕВЫХ и Айсена АММОСОВА.

Параллельно шеф-повар ресторана “Чочур-Мыраан” Иннокентий СИДОРОВ провел мастер-класс по приготовлению 2-х блюд из 3-х куропаток.

О командном духе. Вот, не зря продукция ФАПК “Якутия” выставляется на многочисленных региональных, всероссийских и международных конкурсах, получает высокие оценки экспертов и завоевывает медали и дипломы. Коллектив многочисленный и опытный. Работа в команде – это один из основополагающих принципов производства, которого придерживаются сотрудники корпорации. Для того, чтобы получить лучший результат необходимы слаженность, общая цель и личная ответственность. Победа в фестивале “Полевая кухня” – еще одно доказательство того, что в ФАПК “Якутия” корпоративный дух крепок.

Из доставшихся команде трофеев были приготовлены:

— лагман из куропатки с домашней лапшой;

— оленина на гриле;

— рулет из оленины с овощами;

— щука запеченая в фольге;

— малосольный сиг;

— уха из чира;

— засоленая икра;

— керчех.

После презентации блюд, снятия пробы членами жюри и выставления баллов были названы лучшие произведения кулинарного искусства и провозглашены имена победителей. Дипломом I-ой степени была награждена команда «Подлёдка» ФАПК «Якутия». Второе место поделили команда «Фрегат» ОАО «ЛОРП» и «Чочур-Мыраан», и третье место было присуждено команде «Дикие гуси» ГУП ТЦТР. Без призов и подарков не остался никто. Феерично-кулинарное действо завершилось общим фотографированием и дегустацией всех приготовленных вкусностей.