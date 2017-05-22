Команда аэропорта «Якутск» – победитель турнира по волейболу среди авиаторов

20 апреля среди авиационных предприятий города состоялся турнир по волейболу на Кубок АО «АК «Полярные авиалинии», посвященного его 20-летию.

Спортивные мероприятия по разным видам спорта проводятся среди авиапредприятий традиционно из года в год, способствуя сближению коллег по отрасли и пропагандируя здоровый образ жизни. В этот раз турнир по волейболу прошел в спортивном комплексе «Стерх», расположенном в Гагаринском округе.

В турнире приняли участие команды шести авиапредприятий города: АО «Аэропорт Якутск», АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии», АО «Авиакомпания «Якутия», ООО ТЗК «АэропортГСМсервис», Филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» и Якутского авиационного технического училища гражданской авиации.

В серии напряженных игр победа досталась команде аэропорта «Якутск», капитаном которой был Максим Станицкий, начальник Участка аэродромной техники аэродромной службы. В команде дух победы олицетворял талантливый мас-реслер, серебряный призер Международного турнира «Кубок Петра I», директор центра профессиональной разгрузки аэропорта Михаил Савватеев. За сплоченность и организованность команды отвечал активист спортивного движения предприятия, водитель службы спецтранспорта с многолетним стажем Сергей Михеев. Другие участники команды, каждый из которых внес посильный вклад в победу: Виктор Слугин и Денис Тарасов из СПАСОП, Максим Кайгородов (УАТ АС) и Юрий Белов (СОПГП).

Второе место с одним проигрышем заняли хозяева турнира – команда авиакомпании «Полярные авиалинии». Третье место досталось команде Филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири».

Отрадно, что это вторая спортивная победа за этот год. Весной аэропорт «Якутск» стал обладателем Турнира «Мемориал им. Кычкина И.С.» по бильярду, настольному теннису и шахматам.