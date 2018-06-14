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14 июня 2018, 17:40
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Команда АЭБ стала лучшей на банк-турнире в Вилюйске

Команда дополнительного офиса Алмазэргиэнбанка в городе Вилюйске заняла первое место в турнире для подразделений банков, работающих в муниципалитете. Сотрудники АЭБ показали наилучший результат среди представителей Сбербанка, Россельхозбанка, банка «Восточный» и Азиатско-Тихоокеанского банка.

«Банк-турнир проводится в Вилюйске уже в третий раз. В этом году состязания включали спортивное ориентирование, прохождение полосы препятствий и перетягивание каната. Каждая команда также должна была подготовить музыкальный номер. По итогам соревнований переходящий кубок за первое место достался нам. Второе место заняли представители Сбербанка, третье – Азиатско-Тихоокеанского банка. Такие мероприятия не только заряжают позитивными эмоциями, но и укрепляют сотрудничество с нашими коллегами по отрасли», — отметила руководитель дополнительного офиса Алмазэргиэнбанка в Вилюйске Сибирина Раева.

По ее словам, благодаря турниру сотрудники банков могут показать свои способности не только в работе с клиентами, проведении различных финансовых операций, но и в спорте, творчестве.

«Участие наших сотрудников в подобных мероприятиях отвечает корпоративной социальной ответственности банка, ведь те, кто работает в АЭБ, должны быть гармонично развитыми людьми. Отрадно, что подобные инициативы на местах всегда поддерживаются руководством Алмазэргиэнбанка», — сообщила Раева.        

Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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