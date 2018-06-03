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3 июня 2018, 21:46
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Команда Администрации Главы и Правительства Якутии заняла первое место по мини-футболу

 

Дружная команда Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) стала чемпионом игр по мини-футболу Х Спартакиады работников государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия) имени И.Г. Игнатьева.

Главный судья Спартакиады Николай Цыпандин сообщил, что в первенстве по мини-футболу участвовало семь команд. В очень упорной борьбе в финальной игре, проходившей 3 июня с командой Минфина Якутии, команда Администрации Главы и Правительства республики заняла первое место. На втором месте – команда Министерства финансов РС (Я), на третьем – футболисты Минэкономики Якутии.

Выступая от имени организаторов соревнований, Николай Цыпандин отметил, что в составе команд соревновались руководители министерств и ведомств. Так, в составе команды АГИП РС(Я) играли руководитель Администрации Главы и Правительства Якутии Фёдор Борисов и.о. заместителя руководителя АГИП РС (Я) Михаил Гасанбалаев.

Игра была очень динамичной и напряжённой, футболисты команд выложились по полной.

На четвёртой минуте первого матча счёт открыл старший референт Секретариата заместителя председателя Правительства РС (Я) Евгений Самсонов. Второй мяч в ворота соперников на 13-ой минуте первого матча забил и.о. заместителя руководителя Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Михаил Гасанбалаев, третье очко во втором матче принёс и.о. старшего референта Департамента внутренней политики АГИП Роман Ноговицын. В итоге команда выиграла со счётом 3:1.

Капитан команды Администрации Главы и Правительства Якутии по мини-футболу, руководитель отдела Управления государственного протокола и организационной работы АГИП РС (Я) Альберт Лукинов рассказал, что сначала команда победила в своей группе, одержав победу над командами Минспорта Якутии, Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) и Минобрнауки республики.

«В полуфинале выиграли со счётом 5:2 у команды Министерства экономики республики, а сегодня в финальной игре выиграли у команды Минфина со счётом 3:1. В серии игр мячи забили почти все игроки нашей команды: руководитель Администрации Фёдор Борисов, и.о. заместителя руководителя АГИП Михаил Гасанбалаев, сотрудники Администрации Пётр Васильев, Евгений Самсонов, Роман Ноговицын, мне удалось забить три мяча. Хотел бы особо отметить отличную игру вратаря команды Василия Амбросьева, и.о. руководителя отдела Департамента внутренней политики АГИП РС (Я)», – сказал капитан.

Напомним, Х Спартакиада работников государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия) имени И.Г. Игнатьева проводится в течение всего 2018 года. В программу включены соревнования по 11 видам спорта. В мае команды соревновались по легкоатлетической эстафете и перетягиванию каната. По итогам трёх проведённых соревнований команда Администрации Главы и Правительства Якутии занимает первое место.

 

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Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Фото Андрея Сорокина, ЯСИА
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