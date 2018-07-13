Колымана уже не такая игривая

В зоопарке «Орто Дойду» рассказали об изменениях в поведении Колыманы и аппетите Ломоносова: белые медведи повзрослели.

«Колымана стала более степенной и не такой игривой, ведь она уже достигла возраста официального взросления — 6 лет. Сейчас Колымана не запрыгивает в воду различными способами, а плавно ныряет и так же плавает», — рассказали в зоопарке.

Аппетит у медведей отличный, добавили в «Орто Дойду», так как наступила пора накопления жира к зимовке.

«За раз Колымана и Ломоносов съедают каждый по 15 кг рыбы. Кроме этого, им предлагаются мясо и субпродукты, растительное масло и рыбий жир, растительные и сочные корма, такие как фрукты, овощи, зелень и веники. Ломоносов ест растительную пищу охотнее. Так, ему очень по душе иван-чай и березовые веники», — отметили опекуны зверей.

В утренние часы, добавили в «Орто Дойду», медведи принимают водные процедуры, а днем получают солнечные ванны. Ночью медведи спят почти столько же, как и человек — около 7-8 часов.