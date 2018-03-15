Колымана и Ломоносов воссоединились после долгой разлуки!

Сегодня белый медведь Ломоносов якутского зоопарка «Орто дойду» переехал в основной вольер, где находится Колымана.

Они были в разлуке более 1 года, пока медведица растила их первенца Хаарчаану.

Все важные события, происходившие в жизни Харчааны и Колыманы были широко освещены. Все, кому была интересна жизнь белых медведей в зоопарке, знали, когда мама вывела дочь впервые на прогулку, как учила ее преодолевать препятствия, как реагировать на неизвестные предметы, а также учила азам плавания и ныряния. Так, постепенно, Хаарчаана стала маленькой копией мамы Колыманы. Она тоже любит посетителей, обожает внимание и рада, когда ей аплодируют, сообщило «Сахалайфу» Министерство охраны природы РС(Я).

Все это время Ломоносов находился рядом, в смежном вольере, и терпеливо ждал, принюхивался к воздуху.

Встреча огромных животных прошла, как и ожидалось с объятиями. Видно, что они ждали этой встречи. Ломоносов окреп и стал настоящим представителем самого крупного вида хищных млекопитающих, а Колымана, как и положено биологией вида, меньше и изящней.