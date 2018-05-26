Колыма подтопила взлетно-посадочные полосы аэропортов Зырянки и Среднеколымска

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 18.00 (якт) 26 мая 2018 года

На реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Жиганского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 35 км ниже н.п. Жиганск Жиганского районов, уровень воды составляет 1430 см при критическом 1430 см, густой ледоход. Верхняя кромка – находится в 100 км выше п. Жиганск Жиганского районов, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 135 км. За сутки ледоход продвинулся на 35 км.

28-29 мая ожидается вскрытие реки у н.п. Джарджан Жиганского района.

Подтопленных населенных пунктов на реке Лена нет.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит на территории Среднеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 ниже г. Среднеколымск Среднеколымского района, уровень воды составляет 1282 см при критическом 1200 см, густой ледоход. Верхняя кромка – ледохода наблюдается на 100 км выше г. Среднеколымск, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 200 км. За сутки ледоход продвинулся на 18 км.

— у н.п. Зырянка (994 км до устья), уровень воды составляет 822 см (+3 см за 2 часа, +40 см за сутки) при критическом 770 см, чисто.

В результате прохождения ледохода на р. Колыма у г. Среднеколымск Среднеколымского района продолжается повышение уровня воды с подтоплением взлетно-посадочной полосы а/п г. Среднеколымск.

В результате прохождения волны в верховьях реки Колыма у н.п. Зырянка Верхнеколымского района наблюдается выход воды на пойму с подтоплением взлетно-посадочной полосы а/п Зырянка.

В связи с прохождением волны паводка с верховьев реки в ближайшие сутки – двое ожидается дальнейшее повышение уровней воды у н.п. Зырянка Верхнеколымского района с подтоплением пониженных участков местности. В связи с образованием заторных явлений ниже по течению, ожидается дальнейшее повышение уровней воды у г. Среднеколымск.

Вскрытие реки у п. Черский – 30 мая.

На реке Ясачная (левый приток реки Колыма) у н.п. Верхнеколымск Верхнеколымского наблюдается редкий ледоход. Уровень воды составляет 845 см, при критическом 880 см.

На реке Березовка (правый приток р.Колыма) нижняя кромка ледохода вышла в устье.

Верхняя – в 100 км ниже н.п. Березовка уровень воды составляет 1048, при критическом 1000 см, наблюдается редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 40 км.

В Среднеколымском районе подтоплен 1 населенный пункт Березовка: 34 дворовые территории, в которых проживает 185 человек, в том числе 83 ребенка, из них подтоплено 4 жилых дома, в которых проживает 10 чел, в том числе 1 ребенок. Заблаговременно отселены 185 чел, в том числе 83 ребенка.

В результате прохождения ледохода в устьевом участке, образования подпора воды с реки Колыма, в ближайшие сутки – двое ожидается дальнейшее повышение уровней воды у н.п. Березовка Среднеколымского района с подтоплением пониженных участков местности. Мероприятия превентивного характера выполнены в полном объеме.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит на территории Верхоянского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе п. Батагай Верхоянского района, уровень воды составляет 478 см при критическом 1200 см, редкий ледоход. Верхняя кромка – ледохода наблюдается в районе н.п. Верхоянск Верхоянского района, уровень воды составляет 683 см при критическом 1200 см, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 126 км. За сутки ледоход продвинулся на 126 км.

В ближайшие двое суток ледоход достигнет территории Усть – Янского района.

На р. Индигирка активная фаза ледохода проходит на территории Оймяконского и Момского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается на границе Момского и Абыйского районов уровень воды составляет 415 см при критическом 600 см, наблюдается густой ледоход. Верхняя кромка – в 50 км ниже н.п. Усть – Нера Оймяконского района, уровень воды составляет 217 см при критическом 650 см, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 390 км. За сутки ледоход продвинулся на 150 км.

27-28 мая ожидается вскрытие реки у н.п. Белая Гора Абыйского района

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км ниже н.п. Оленек Оленекского района, уровень воды составляет 1035 см при критическом 1150 см, густой ледоход. Верхняя кромка – наблюдается 100 км ниже гидропоста Ярольин Оленекского района, уровень воды составляет 528 см при критическом 1212 см, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 468 км. За сутки ледоход продвинулся на 50 км.

1-2 июня в сроки, близкие к норме, ожидается вскрытие реки в нижнем течении, у г/п Тюмяти

В связи со сложной паводковой обстановкой ГУ МЧС России по РС(Я) функционирует в режиме «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». На территории Республики введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального уровня.

Для контроля за прохождением паводка на территории республики работают оперативная группа Главного управления МЧС России по РС(Я).

На базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления организовано дежурство межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья. Круглосуточно работает телефон «Доверия» 8(4112) 39-99-99, позвонив на который граждане могут получить интересующую их информацию.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Среднеколымского, Верхнеколымского, Кобяйского с просьбой подготовиться к прохождению паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС (Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.