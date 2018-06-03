Колыма, Индигирка, Яна, Березовка, Ясачная и озеро Налимское опасно многоводны

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 08.00 (якт) 03 июня 2018 года

На реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Булунского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 40 км ниже н.п. Кюсюр Булунского района уровень воды составляет 2704 см при критическом 3150 см, лед стоит.

Верхняя кромка – в 20 км ниже н.п. Сиктях Булунского района, гидропоста нет, редкий ледоход.

Протяженность ледохода составляет 180 км. За сутки ледоход продвинулся на 10 км.

В ближайшие 3-4 суток ледоход на реке Лена достигнет устьевого участка.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит на территории Среднеколымского и Нижнеколымского районов.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже н.п. Колымское Нижнеколымского района, уровень воды составляет 1040 см, при критическом 1010 см, редкий ледоход.

Верхняя кромка – в 110 км выше н.п. Колымское, редкий ледоход.

— у н.п. Зырянка (994 км до устья), уровень воды составляет 923 см при критическом 770 см, чисто.

Протяженность ледохода составляет 120 км. За сутки ледоход продвинулся на 10 км.

В связи с сохранением высокой водности реки Колыма, в ближайшие сутки продолжится незначительный спад уровня воды у н.п. Зырянка Верхнеколымского района.

На территории Среднеколымского района, у г. Среднеколымск ожидаются незначительные колебания уровней воды с сохранением опасной отметки.

У н.п. Налимск Среднеколымского района в связи с активным снеготаянием ожидается повышение уровней воды на оз.Налимское с дальнейшим подтоплением пониженных участков местности.

В связи с образованием заторных явлений, ожидается дальнейшее повышение уровня воды у н.п. Колымское Нижнеколымского района с подтоплением пониженных участков местности.

В связи с дальнейшим продвижением ледохода, 2-4 июня ожидается повышение уровней воды у н.п. Походск и Черский Нижнеколымского района с выходом воды на пойму и подтоплением пониженных участков местности.

На р. Ясачная (левый приток реки Колыма) у н.п. Верхнеколымск Верхнеколымского района, уровень воды составляет 936 см при критическом 880 см, чисто.

В ближайшие сутки ожидаются незначительные колебания уровней воды с сохранением опасной отметки.

На реке Березовка (правый приток р.Колыма) Река Березовка вышла в устье.

у н.п. Березовка, уровень воды составляет 1059 см при критическом 1000 см, чисто.

В ближайшие сутки рост уровней воды у н.п. Березовка продолжится с дальнейшим подтоплением пониженных участков местности.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит на территории Усть – Янского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км ниже н.п. Усть – Янск Усть – Янского района, уровень воды составляет 1085 см при критическом 1023 см, лед стоит.

Верхняя кромка – ледохода наблюдается в 90 км выше г/п Юбилейная Усть-Янского района, уровень воды составляет 1599 см, критического уровня нет, редкий ледоход.

Протяженность ледохода составляет 133 км. За сутки ледоход продвинулся на 10 км.

В связи с дальнейшим продвижением ледохода на реке Яна, в случае сохранения заторных явлений, ожидается дальнейшее повышение уровней воды у н.п. Усть – Янск Усть-Янского района с дальнейшим подтоплением пониженных участков местности.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит на территории Абыйского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 90 км ниже н.п. Белая Гора Абыйского района, уровень воды оставляет 1156 см при критическом 1350 см, чисто.

Верхняя кромка – в 30 км выше н.п. Белая Гора Абыйского районов, чисто.

Протяженность ледохода составляет 130 км. За сутки ледоход продвинулся на 50 км.

В ближайшие сутки — двое ледоход достигнет территории Аллайховского района.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в 10 км ниже г/п Таймылыр Булунского района, уровень воды составляет 971 см, критического уровня нет, лед стоит.

Верхняя кромка – в 40 км выше г/п Тюмяти Булунского района, уровень воды составляет 1939 см, критической отметки нет, лед стоит.

Протяженность ледохода составляет 162 км. За сутки ледоход продвинулся на 62 км.

В ближайшие 3-4 суток ледоход будет продвигаться в нижнем течении реки, на территории Булунского района.

В связи со сложной паводковой обстановкой ГУ МЧС России по РС (Я) функционирует в режиме «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». На территории Республики введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального уровня.

Для контроля за прохождением паводка на территории республики работают оперативная группа Главного управления МЧС России по РС (Я).

На базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления организовано дежурство межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья. Круглосуточно работает телефон «Доверия» 8(4112) 39-99-99, позвонив на который граждане могут получить интересующую их информацию.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Верхнеколымского, Среднеколымского, Нижнеколымского и Усть-Янского районов с просьбой подготовиться к прохождению паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС (Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.