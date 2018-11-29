«Колмар»: Жизни шахтеров ничего не угрожает

В настоящий момент находящимся в шахте сотрудникам ничего не угрожает, сообщила «Сахалайфу» пресс-служба ООО «УК «Колмар».

«Электроснабжение, вентиляция и другие системы, обеспечивающие работу, находятся в штатном режиме. Соблюдению правил техники безопасности на производстве уделяется особое внимание. Для установления причины обрушения создана специальная комиссия», — говорится в сообщении.

28 ноября в шахте «Денисовская» АО «ГОК «Денисовский» произошло локальное обрушение горной породы. Обвал зафиксирован на глубине 130 метров по пласту К4. На момент происшествия в шахте находились 55 человек, 12 из них — на участке ЧП, которые оперативно покинули место. Один человек погиб.

Компания «Колмар» совместно с сотрудниками военизированной горноспасательной части г. Нерюнгри провела необходимые спасательные мероприятия по высвобождению машиниста горных выемочных машин 5 разряда участка №1 (подготовительных и добычных работ) шахты «Денисовская». Все силы были направлены на ликвидацию обрушения. Были проведены дополнительные мероприятия по креплению кровли штрека, беспрерывно велись работы по расчистке аварийной территории. На месте дежурили врачи скорой помощи. Сотрудника, находящегося под завалами горной массы, Бакланова Юрия Феликсовича, 1967 г.р., спасти не удалось. Бакланов Юрий Феликсович работал в шахте «Денисовская» АО «ГОК «Денисовский» 10 лет, в 2017 году был награжден Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации.

«Компания «Колмар» выражает соболезнования родным и близким погибшего. До последнего момента в наших сердцах была надежда на его жизнь. Примите чувства глубокого сопереживания. Мы вместе с вами перенесли сегодня эту тяжелую утрату. Его преданность работе снискала ему уважение всех, кто его знал, — прокомментировал генеральный директор ООО «УК «Колмар» Артем Левин. — Компания окажет всестороннюю поддержку семье погибшего, будут проведены все выплаты в соответствии с коллективным договором».

Шахта «Денисовская» УК «Колмар» находится примерно в 25 км от Нерюнгри.