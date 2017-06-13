Коллективу «Сахамедиа» представили новых главредов республиканских газет «Якутия» и «Саха Сирэ»

Руководитель администрации главы и правительства региона Федор Борисов представил коллективу холдинга «Сахамедиа» новых главных редакторов республиканских газет «Якутия» и «Саха Сирэ». Ими стали бывший политический обозреватель газеты «Якутия» Федор ГРИГОРЬЕВ и экс-первый заместитель главного редактора «Саха Сирэ» Прокопий БУБЯКИН.

Каждый из вас мог бы мне самому представить новых главредов, потому что они с вами уже давно работают. Я просто хотел бы пожелать, чтобы газеты оставались такими же интересными и доходчивыми», — обратился к коллективу Федор Борисов.

«Во время отсутствия бывших главных редакторов Прокопий Бубякин и Федор Григорьев отлично справлялись с их обязанностями. Надеюсь, что коллеги-журналисты и дальше будут помогать новым руководителям успешно выполнять задачу по информационному освещению общественно-политической жизни в Якутии», — отметил руководитель департамента по информационной политике АГиП республики Роман МАНДЗЯК.

Присутствовал на мероприятии и бывший главред «Саха Сирэ» Чокуур Гаврильев, недавно назначенный заместителем министра связи и информационных технологий республики. Он пожелал сотрудникам холдинга продуктивной работы.

«Много нового и интересного произошло за время проведения реформы двух газет и информационного агентства. Мы наблюдаем рост тиражей и пока сами не осознаем, насколько увеличилась ответственность перед читателями. Я очень признателен, что в такой момент мне доверили руководить изданием», — подчеркнул Федор Григорьев.

«Я рад, что мне достался такой сильный коллектив с богатыми традициями. Благодарен руководству за оказанное доверие. Мы всегда были мостиком между властью и обществом. Думаю, эту задачу будем выполнять и впредь, не забывая улучшать и совершенствовать свою деятельность», — добавил Прокопий Бубякин.