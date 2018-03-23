Коллективу Минпрома и геологии Якутии представлен новый министр

Первый заместитель председателя Правительства Якутии – министр экономики республики Михаил Осипов представил коллективу Минпрома и геологии Якутии нового министра промышленности и геологии РС (Я) Максима Терещенко.

Напомним, соответствующий Указ Главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова был подписан 7 марта.

Михаил Осипов ознакомил коллектив с биографией и трудовой деятельностью Максима Терещенко, отметил, что перед министерством стоят большие задачи по развитию промышленности.

Руководитель Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Андрей Мартынов вручил Максиму Терещенко удостоверение министра.

В свою очередь, Максим Терещенко, обращаясь к своему коллективу поставил цель: «Министерство промышленности и геологии должно быть в числе первых в республике, потому что является одной из ключевых структур в республиканском правительстве». Сегодня, несмотря на диверсификацию экономики, сохраняется ресурсно-сырьевая модель экономического роста Якутии. В последние годы произошли структурные изменения в промышленности: в дополнение к традиционным базовым отраслям по добыче алмазов, золота и угля создаётся современный нефтегазовый комплекс. Объём промышленной продукции в регионе увеличился в пять раз.

«От результатов работы промышленности зависит жизнь в республике, наполняемость доходной части бюджета региона. Мы должны быть среди лидеров не только в республике, но и на федеральном уровне», – поставил перед коллективом цель новый министр.

Для реализации поставленной цели Максим Терещенко поделился несколькими принципами, которым он следует сам и будет требовать исполнения от работников ведомства.

Во-первых, это работа на результат. «Конечно, важны процесс и текущая деятельность, но самым важным является конечный результат», – подчеркнул Терещенко.

Не менее важным является ответственность каждого за достижение результата в том направлении, которое закреплено за тем или иным сотрудником. «Каждый должен быть профессионалом в своём деле, грамотным специалистом. Кроме того, приветствую инициативных людей, чтобы каждый сотрудник на своём рабочем месте предлагал дальнейшие пути и планы развития», ­– продолжил он.

Также работники должны быть исполнительными, заканчивать выполнение поручений точно в срок. «А самое главное – ценю в людях честность – честность перед собой, перед своим коллективом и перед народом», – сказал Максим Терещенко и выразил уверенность, что министерство с новыми силами будет достигать поставленных целей и задач.