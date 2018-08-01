Коллективу Агентства инвестиционного развития Якутии представили нового руководителя

Сегодня коллективу Агентства инвестиционного развития республики и.о. председателя правительства Якутии Владимир Солодов представил нового генерального директора. Учреждение возглавил Александр Кондрашин.

Солодов подчеркнул, что знает Александра Кондрашина более 10 лет и уверен, что под его руководством агентство выйдет на новый уровень.

«Айсен Сергеевич ставит перед нами амбициозные задачи по привлечению инвестиций в республику. Так вот объем инвестиций, которые привлечет агентство, и есть главный показатель качества работы. Агентство должно работать по принципу «одного окна» с инвесторами и иностранными партнерами. На сегодня первоочередная задача – подготовка к участию республики в Восточном экономическом форуме. А уже затем усиление работы с системой торговых представительств. Мы уже запланировали сессию в Минпроме России, теперь необходимо подготовить конкретные предложения и в план работы», — отметил Владимир Солодов.

Сам Александр Кондрашин, приветствуя коллектив, подчеркнул, что на предложение возглавить агентство согласился сразу и считает, что результат надо давать немедленно.

«Времени на раскачку у нас нет. Мы будем работать активно, выполнять роль стратегического коммуникатора, координатора по ключевым проектам инвестиционного, экономического развития региона. Агентство принимает участие в реализации важнейших, стратегических проектов, таких как Ленский мост. Мы привлекаем частный капитал для строительства объектов социальной инфраструктуры, детских садов, школ», — отметил Кондрашин.

Также он рассказал, что для реализации режима «одного окна» ими уже подготовлен регламент и направлен в курирующее министерство.

Ранее Александр Кондрашин работал в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта представителем в Китае, руководителем ближневосточного направления. Работал в Ассоциации независимых директоров аналитиком в области корпоративного управления, также преподавал английский и китайский языки. Начинал в ИД «Коммерсант» стажером отдела внешней политики.