Коллектив Саха гимназии встретил весну флешмобом

Красочный флешмоб с участием родителей, учащихся и педколлектива организован Саха гимназии Якутска. 18 марта в школе состоялись спортивный праздник «Мы – за ЗОЖ», турнир по мини-футболу. Переходящий Кубок Саха гимназии по мини-футболу завоевала команда 6 «Б» класса.

Наибольший интерес старшеклассников вызвала акция по предварительной записи гимназистов в летние лагеря отдыха. Традиционно желающих записаться в туристический поход «Бэдэр» под руководством учителя якутского языка и литературы Степана Ноева оказалось много и в этом учебном году. В составе «Бэдэр» ученики выезжают Усть-Алданский, Таттинский, Хангаласский улусы, изучают историю, окрестности Якутска. Для учащихся средних классов открываются летний лагерь «Юнюгэс» и лагерь дневного пребывания со спортивно-образовательным уклоном.