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Алла Самойлова: «Примите участие в главных выборах страны!» 
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18 марта 2018, 14:00
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Коллектив ЛОРП сделал свой выбор!

Едва начали свою работу избирательные участки, руководители Ленского Пароходства исполнили свой гражданский долг.

Одним из первых на избирательном участке №721 проголосовал Герой Социалистического Труда, ветеран ОАО «ЛОРП»  Михаил Федорович СПИРИДОНОВ.

Генеральный директор ОАО «ЛОРП» Сергей ЛАРИОНОВ прибыл на избирательный участок ровно в 10.00. Как он отметил, отдать свой голос за того или иного кандидата – гражданская обязанность каждого, кто болеет за развитие своей родины. «Сотрудники ЛОРПа очень ответственно подошли к Выборам- 2018. Даже те, кто в настоящее время в силу объективных причин не может быть на своем избирательном участке, получили открепительные талоны и проголосовали на участках прикрепления. Каждый из нас сознательно относится к таким ответственным мероприятиям. Ведь участвуя на главных выборах страны, мы принимаем участие в строительстве будущего нашей России. Речники традиционно показали свою ответственность. На 12 часов дня 80% коллектива Пароходства, включая структурные подразделения, отдали свои голоса» — сказал Сергей Ларионов.

Первый заместитель генерального директора Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ: «Я проголосовал на своем избирательном участке №721, который традиционно в течение многих лет располагается в здании Пароходства. Мы традиционно предоставляем помещение для избирательной комиссии и актовый зал для проведения выборов. Сотрудники пароходства также принимают участие в работе избирательного участка. Мы, речники, с большой ответственностью подходим к выборам, так как от наших голосов зависит будущее нашей Республики Саха и России в целом».

Заместитель генерального директора Владимир МЯКИШЕВ сделал свой выбор ранним утром: «Я считаю, что любой гражданин должен воспользоваться своим избирательным правом и обязательно принимать участие на выборах. Довольно часто приходится слышать о том, что за нас уже все решено и наши голоса роли не играют. Это в корне неправильно! На выборах важен голос каждого! Мы проголосовали сегодня всей семьей. Я всегда детей беру с собой на выборы –пусть с детства знают, что это важно для каждого».

Семья директора Жатайской базы технической эксплуатации флота ОАО «ЛОРП» Александра АЗАРОВА в 100%-ном составе явилась на участок. Супруга и трое сыновей всегда активно участвую в выборах различного уровня. Выборы Президента – одно из главных событий в политической жизни не только России, но и семьи Азаровых. Они ранним утром воспользовались своим избирательным правом.

Самыми первыми приняли участие на выборах сотрудники Белогорского судоходного участка. По словам главного инженера Анатолия ШАПОВАЛОВА,  на 12 часов по Белогорскому времени явка составила почти 100%.

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Источник: Пресс-служба ОАО «ЛОРП»
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