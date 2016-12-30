Коллектив Горного участка Энергосбыта стал победителем районного конкурса

Коллектив Горного участка Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» занял первое место в районном конкурсе «Лучший специалист по охране труда».

В рамках этого конкурса оценивалась работа, проводимая в области охраны труда, и условия труда работников предприятий. В результате комплексного рассмотрения лучшим в муниципальном районе «Горный улус» признали участок энергосбытового филиала. Грамота вручена начальнику участка Розалии Павловой.

Победу сбытовиков из Горного участка вполне можно назвать закономерной: в Энергосбыте, как и во всех подразделениях «Якутскэнерго», уделяется пристальное внимание вопросам безопасности труда. А работники энергосбытового филиала неоднократно признавались лучшими на конкурсах по ОТ различного уровня.

Поздравляем коллег из Горного участка Якутского отделения Энергосбыта с победой!

Справка:

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество ПАО «РАО ЭС Востока» и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.