Коллектив «Ассоциации строителей АЯМ» поздравляет руководителя с Днем рождения

Уважаемый Егор Алексеевич!

Разрешите от души поздравить Вас с Днем рождения!

Несмотря на сравнительно молодой для руководителя возраст, Вы обладаете всеми необходимыми профессиональными качествами для того, чтобы уверенно руководить предприятием с широким спектром деятельности. Для этого требуются хорошие организаторские способности, целеустремленность и дальновидность. Все эти качества присущи Вам в полной мере.

У Вас есть главные черты характера — любовь к земле, на которой живешь и трудишься, уважение к людям, умение прислушиваться к советам старших и опытных товарищей. Все это, несомненно, помогает выводить предприятие на высокие производственные показатели во всех сферах деятельности, будь то транспортно – логистическая составляющая, строительство или развитие сельского хозяйства.

Ваша активная жизненная позиция и неравнодушное отношение к жизни Алданского района помогает Вам в общественной работе на благо земляков. Приехав в Алдан в качестве бойца студенческого строительного отряда, Вы сразу зарекомендовали себя на строительстве Центральной котельной, где выделялись своими организаторскими способностями. Позднее уже молодым специалистом, работая в должности мастера –геодезиста, мастера строительно-монтажных работ, начальника УСМР, инженера ПТО производственных предприятий района, а с 2014 года возглавив наш коллектив,всегда отличались инициативой и творческим подходом к выполняемым обязанностям.

Жизненный опыт приходит с годами.Поверьте, у Вас он будет очень насыщенным. Мы желаем, чтобы достигнутые успехи стали надежным фундаментом новых свершений, а инициативы всегда находили понимание и поддержку коллег, партнеров и друзей.

Уверены, что впереди у нашего предприятия немало трудовых побед.Здоровья, добра и благополучия Вам. Девиз нашего предприятия — Нам важен результат! С Вами, мы уверены, он будет отличным!

Коллектив ООО «Ассоциация строителей АЯМ»!