Коллектив аэропорта «Якутск» торжественно проводил Сардану Авксентьеву

Сардана Авксентьева, избранная 9 сентября главой городского округа «город Якутск», сегодня официально уволилась из АО «Аэропорт Якутск» с должности директора производственно-коммерческого комплекса «Аэроторгсервис», одного из крупнейших структурных подразделений предприятия.

Новоизбранный мэр Якутска проработала в аэропорту пять лет, с марта 2014 г. За это время вверенное ей структурное подразделение добилось многих успехов. Пришедшую подписывать документы Сардану Авксентьеву руководство и коллектив аэропорта встретили овациями.

«Нам жаль с Вами расставаться, но в то же время нам очень радостно — ведь мы провожаем вас в мэры, — обратился к новоизбранной главе Якутска врио генерального директора АО «Аэропорт Якутск» Евгений Чекмарев. – ПКК «Аэроторгсервис» под вашим руководством поднялся на совершенно новую ступень развития. Это и реконструкция цеха бортпитания, и получение категории «Три звезды» гостиницей «Лайнер», и обновление оборудования, и новые кадры. Нам очень приятно, что вы работали в нашем коллективе. Теперь у нас совершенно другие задачи, которые нам предстоит решать совместно – уже как город и аэропорт».

Евгений Чекмарев от имени коллектива поздравил Сардану Авксентьеву с заслуженной победой на выборах и пожелал успехов, добавив, что ее родной коллектив всегда будет рад поддержать ее программы и проекты.

В свою очередь, новый мэр Якутска поделилась, то, что ее так тепло встретили, стало для нее большой неожиданностью, ведь она «просто шла увольняться»:

«В первую очередь, я хочу поблагодарить мой родной коллектив — ПКК «Аэроторгсервис» за ту поддержку, которую он мне оказал. Я очень признательна руководству и всему коллективу аэропорта за большую совместную работу и высокую оценку моего труда. Кстати, тут мои коллеги подсчитали, что я проработала в аэропорту 2018 дней! Знайте, что я как была всегда открытым человеком, таким и остаюсь».

За пять лет руководства Сарданы Авксентьевой ПКК «Аэроторгсервис» во много раз нарастил объемы производства и увеличил прибыль.

Масштабную реконструкцию претерпел Цех бортового питания. Тогда же цех подтвердил соответствие международной системе качества и безопасности питания ХАССП. По всей Якутии такой сертификат был получен впервые. Соответствие международному стандарту ХАССП в 2016 г. получил и ресторан «Лайнер».

Гостиница «Лайнер» в это же время получила свидетельство о присвоении категории «Три звезды». При Сардане Авксентьевой был обновлен фасад гостинично-ресторанного комплекса «Лайнер», в гостинице открылись фитнес- и конференц-залы.