Коллекционеры Якутии приглашают на ярмарку в СК «Модун»

Коллекционные материалы привлекают всех любителей старины. Уже стало традицией проводить ярмарки и выставки коллекционеров, это сегодня излюбленное место встреч, бесед, обмен информацией и опытом, и, конечно же, покупка-продажа эксклюзивных предметов.

В эту субботу в Республиканском центре национальных видов спорта им. Василия Манчаары («Модун») состоится первая «Якутская ярмарка увлечений».

“В этот день спортивный зал комплекса превратится в музей старинных и коллекционных предметов, у каждого из которых – своя, нередко уникальная история,” – сообщили корреспонденту НВК “Саха” организаторы ярмарки.

Организаторы мероприятия отмечают, что планируется участие более 50 коллекционеров со всей республики, у которых можно будет найти интересные и уникальные старинные и коллекционные предметы, и даже целые артефакты. Посетив ярмарку, вы сможете не только посмотреть, но и прикоснуться к различным предметам: монетам, банкнотам, значкам, маркам, календарям, самоварам, различным фигуркам и многому другому!