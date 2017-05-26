Коллекционеры Якутии: от фантика до автомобиля

Напоминаем, что уже завтра, 27 мая в СК «Модун» с 13:00 до 18:00 состоится первый съезд коллекционеров Якутии. По последним данным в выставке «Спорт в Якутии», посвящённой «Играм Манчаары 2017», примут участие около 20 коллекционеров с различными предметами коллекционирования на спортивную тематику. Общее количество участников ярмарки превышает 80 человек, не считая тех, кто принимает участие заочно – они отправляет презентации для трансляции во время проведения съезда.

Что же ещё могут показать коллекционеры для горожан и гостей столицы? Это более 2000 различных банкнот (из них не менее ста – российских: от царских до современных) и уж точно не меньше монет со всех уголков нашей планеты. Это бесчисленное количество значков, причём только на тематику «Якутия». Была бы воля коллекционеров, то они бы застелили если уж не весь спортивный зал «Модун», то половину точно! А если у стилофилов (коллекционеры разного рода пишущих принадлежностей) взять все ручки и карандаши, то, наверно, можно сделать линию в десятки, а то и сотни километров.

Как оказалось, коллекционеров у нас не так уж и мало, а если бы позволяли площади, то все бы пришли со всем своим коллекционным материалом. Марки, конверты, открытки, коллекционные и не коллекционные игрушки, жетоны, фантики, часы – всё это знакомо, верно? А ведь у коллекционеров есть ещё и самовары (да, не в одном количестве и не в домике у бабушки на деревне), утюги, подсвечники, спичечные коробки, бутылочки, куклы, военные предметы, транспортные билеты, бирдекели, ключи, «очки ннадо?» – и такое тоже возможно. Пока что это только предположения самих организаторов, ведь и они до конца не знают, что там будет выставлено на ярмарку. А на парковке спортивного комплекса будут стоять ретро-автомобили.

Больше всех этому событию будут рады, конечно же, сами коллекционеры. Ведь для участников съезда организаторами подготовлены подарки, не абы какие, а именно коллекционные, например, членские значки общественной организации «Коллекционеры Якутии» и участников съезда. Для номинантов подготовлены сюрпризы не только от имени организаторов, но и партнёров и спонсоров. Так, например, один из партнёров съезда кроме того, что предоставил организатором небольшие, но приятные подарки для участников, ещё и выступит с презентацией об инвестиционных монетах из драгоценных металлов. Весьма интересно, ведь коллекционирование – это зачастую является инвестированием. Некоторые старинные предметы могут быть не просто частью какой-то коллекции, но ещё и уникальными и иметь высокую стоимость в денежном эквиваленте.

Не упустите шанс провести интересный выходной и посетить это событие.