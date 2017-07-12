Колледжи и техникумы республики вносят сведения о дипломах в Федеральный реестр 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации, образовательные учреждения должны внести сведения о выданных с 1992 года дипломах среднего профессионального образования выпускникам. В данный момент, внедряется Единая информационная система Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФРДО), сообщает Отдел среднего профессионального образования Минобрнауки Якутии.

Федеральный реестр создан в целях борьбы с поддельными дипломами об образовании и противодействия коррупции в образовательных учреждениях. Каждый выданный диплом государственного образца можно будет проверить на подлинность в Федеральном реестре. Формирование и ведение ФРДО осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Кроме того, благодаря достоверным сведениям о выданных дипломах выпускникам, информации о начислениях с Пенсионного фонда России, с 2016 года реализована возможность проведения всероссийского мониторинга трудоустройства выпускников среднего профессионального образования.

По результатам мониторинга прошлого года Якутия занимает 35 место в рейтинге РФ по трудоустройству: в 2013 году трудоустроились 55% выпускников, а в 2014 – 60%. Отметим, что в среднем трудоустройство по России составляет 57%.

В Якутии диплом об окончании профессионального образования ежегодно получает около 6,5 тысяч человек. Таким образом, стоит цель внести сведения об около 160 тысячах выданных дипломах за период с 1992 года по настоящее время.

Работа начата в 2016 году, когда профессиональные образовательные организации республики внесли сведения о выданных дипломах за 2013-2014 годы.

В связи с использованием персональных данных, сведения в ФРДО передаются с образовательных организаций через специальные автоматизированные рабочие места по закрытым каналам передачи данных.

Для выполнения поставленных задач Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) утвержден План мероприятий по работе колледжей и техникумов республики в ФРДО, где учитывается поэтапное внесение сведений в Федеральный реестр.

В настоящее время ведется работа в колледжах и техникумах по внесению выданных дипломов за период с 2009 по 2012 год и с 2015 по 2017 год. Планируется внести в Федеральный реестр 46 тысяч дипломов. На сегодня эта работа выполнена на 42%.

Также начиная с 2017 года все новые выданные дипломы в течение 60 дней вносятся в Федеральный реестр.