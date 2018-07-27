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Количество кандидатов в мэры Якутска увеличилось до 8 человек

До завершения регистрации кандидатов на пост мэра столицы остались считанные дни, но число претендентов только растет. Как ЯСИА сообщили в городском избиркоме, уже 8 человек заявили о своих притязаниях на пост градоначальника Якутска.

Напомним, еще два дня назад было известно, что на должность мэра города претендует пятеро: Владислав Теппор от партии «ЛДПР» (зарегистрирован), Александр Саввинов от «Единой России» (зарегистрирован), Сергей Асютин от «Партии ветеранов России» (подал документы), Владимир Федоров от «Родины» (подал документы) и Иван Степанов от «Справедливой России» (подал документы).

Однако, как сообщили в ТИК Якутска, теперь еще несколько человек заявили о своих притязаниях на должность главы города. Так, документы на участие в выборах мэра в качестве самовыдвиженца подал генеральный директор «Округ ТВ» Олег Желнин. Стоит отметить, что при самовыдвижении кандидату предстоит еще собрать подписи избирателей в свою поддержку, а времени осталось совсем мало: регистрация кандидатов на должность главы столицы завершается 30 июля.

Еще одним новым кандидатом, представляющим средства массовой информации, стал гендиректор ТРК «Алмаз» Микаэль Заболотный. Он выдвинулся на пост мэра от «Партии роста».

Со своим кандидатом на выборы главы Якутска также определилось и региональное отделение «Гражданской платформы»: кандидатура Ивана Комарова была поддержана на конференции, состоявшейся 25 июля. Выдвиженец занимается бизнесом в сфере ЖКХ и строительства. Свои документы на пост он еще не подал.

Напомним, единый день голосования пройдет в Якутии 9 сентября. Жители республики выберут главу региона, депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) и Якутской гордумы, мэра Якутска, 15 глав районов, 17 глав поселений, депутатов 23 районных и 7 поселенческих советов.

Источник: http://ysia.ru/ne-po-dnyam-a-po-chasam-chislo-pretendentov-na-post-mera-yakutska-rastet/
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