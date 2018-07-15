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15 июля 2018, 11:48
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Количество и площадь лесных пожаров в Якутии увеличились

Искусственные осадки эффекта не дали

Количество и площадь лесных пожаров, действующих в Якутии, увеличились. Если вчера, 14 июля, на 12 часов в 2 улусах было 20 пожаров на площади более чем 13 тысяч гектаров, то на утро 15 июля в республике действуют 22 лесных пожара в 4 районах на общей площади 14,2 тыс.га. Из них 8 локализовано, но не ликвидировано на общей площади 2,8 тыс. га.
Режим ЧС действует на всей территории Республики Саха (Якутия), а также на территории 4-х районов: Нюрбинский, Вилюйский Верхневилюйский, Намский. Сложная ситуация с лесными пожарами сохраняется на территории Горного и Намского районов.
В Горном районе ведутся работы по тушению трёх лесных пожаров, один из них крупный недалёко от с. Ерт., за последние сутки площадь пожаров увеличилась примерно на 900 га. По оперативным данным, все силы брошены на защиту села, задействован весь личный состав районных лесопожарных служб и дополнительные формирования из соседних улусов.
Также задействованы авиапожарные из Амурской области и Забайкальского края. Всего в тушении лесных пожаров в Горном районе работают 187 человек и 18 единиц техники.
В Намском районе зарегистрировано 2 крупных лесных пожара. Несмотря на непосредственную близость лесного пожара у села Модут, прямой угрозы переходя огня на населённый пункт нет. В тушении работают 188 человек и 13 ед.техники.
Лесные пожарные и привлеченное население работают в экстремально жарких условиях, преимущественно работая вручную. Ситуация усугубляется отсутствием осадков на центральной части Якутии.
После проведённых работ, искусственные осадки прошли средней интенсивности и предполагаемого эффекта не оказали.
Работы по ликвидации ЧС продолжаются, ситуация под контролем.
На тушение пожаров всего задействовано 637 человек, в том числе формирования Авилесохраны из Амурского, Забайкальского и Читинского подразделений. В патрулировании и тушении лесных пожаров задействованы самолет АН-2 и два вертолета МИ-8.

Источник: Пресс-служба Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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