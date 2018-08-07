Кого за полмиллиона рублей хотят убедить вернуться в Якутию?

Председатель Государственного комитета РС(Я) по занятости населения Степан Москвитин объявил аукцион на оказание информационных услуг в рамках Государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Саха (Якутия) соотечественников, проживающих за рубежом», сообщает ИА SakhaNews.

Начальная цена — 500 000 рублей, источник — госбюджет Якутии. За эти деньги победитель аукциона обязан обеспечить на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24», «Россия24», в печатных СМИ, в социальных сетях — Facebook, Instagram, группах WhatsApp: «пропаганду и освещение жизни, деятельности и труда населения Якутии; проведение проектов, стимулирующих соотечественников к возврату; пропаганду и вовлечение населения в промышленность республики, пропаганду и освещение деятельности по оказанию содействия добровольному переселению в Якутию соотечественников, проживающих за рубежом».

Согласно аукционной документации исполнитель должен вести сбор необходимых материалов, готовить информационно-аналитические тексты с целью их размещения в СМИ и социальных сетях, писать сценарии, производить видеосъемку «профессиональными техническими средствами» (включая использование квадрокоптера и иной видеотехники), видеомонтаж (нарезку видео, наложение титров/графических элементов, использование 2D/3D графики), обеспечить закадровую дикторскую начитку, музыкальное сопровождение, размещение в эфире телевещания.

Аукцион состоится 10 августа.

Сомнения возникают, как по содержанию заявленного, так и по выбору каналов распространения «пропаганды». Впечатление от описанного предстоящего объема работ в 500 тысяч рублей работ такова, что его, этот объем, просто взяли с потолка, или, как говорят в таких случаях, просто «нарисовали», поскольку реальная цена подобного на порядок выше. Во-вторых, у госкомитета по занятости населения республики странные представления о том, какие СМИ являются на сегодня источниками информации для родившихся в Якутии, но ныне живущих за рубежом и, допустим даже, тоскующих по родине. Они считают, что за рубежом соотечественники читают якутские печатные СМИ и смотрят телепрограммы НВК «Саха», «Якутия 24»? Шутники, однако, в госкомитете.