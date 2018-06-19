Кого коммунисты двинут в Гордуму?

Завтра, 20 июня коммунисты определятся с кандидатами от партии на выборы депутатов Якутской городской Думы. Решать это будет городская партийная конференция, которая соберется завтра.

Как сообщает источник SakhaLife в аппарате партии, партсписок в столичный парламент возглавят Семен ФИЛИППОВ, действующий вице-спикер Якутской городской Думы, Александр ЯКОВЛЕВ, главный редактор газеты «Туймаада уоттара» («Огни Туймаады») и Айаан ВАСИЛЬЕВ, действующий депутат Якутской городской Думы. Коммунисты закрывают все округа партсписками, а также треть округов одномандатниками. Удивительно, но среди выдвиженцев коммунистов будут преобладать молодежь и представители среднего поколения. Официальная информация будет по итогам мероприятия.

На завтрашней городской конференции не будут обсуждать кандидата от партии на выборы мэра Якутска. Этот и другие более важные вопросы будут обсуждаться на республиканской партконференции, которая соберется на следующей неделе.