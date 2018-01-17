16 января состоялась пресс-конференция главы Якутии, в ходе которой он ответил на 57 вопросов.
Редактор газеты «Эдэр саас» Надежда САМСОНОВА задала вопросы о доверенных лицах кандидата в президенты РФ В.В. ПУТИНА Павле МАРИНЫЧЕВЕ и Алексее ЕГОРОВЕ. «Это известные люди, они стоят в федеральном резерве кадров», – сказал глава, в качестве третьего лица Ил Дархан видит Героя Труда России Варвару УСТИНОВУ, руководителя государственного казённого предприятия «Хангаласское лесничество».
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16 января состоялась пресс-конференция главы Якутии, в ходе которой он ответил на 57 вопросов.
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Кого Ил Дархан видит третьим доверенным лицом Путина в Якутии
16 января состоялась пресс-конференция главы Якутии, в ходе которой он ответил на 57 вопросов.
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