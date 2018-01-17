АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-38
Туман
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.39
 69.02
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.01.2018, 15:50
Экология
В Якутии морозы сохранятся до конца недели
17.01.2018, 15:40
Общество
Видео
Якутский школьник, спасший напарника от медведя: Примером для меня всегда был дед
17.01.2018, 15:28
Общество
Фотофакт
Фоторепортаж: На Зеленом Лугу развернулся «Крещенский городок»
17.01.2018, 15:22
Красота & Здоровье
Мисс РС (Я)-2017 Наталья Строева о пластической хирургии, идеалах красоты и хейтерах
17.01.2018, 14:50
Происшествия
Видео
В Алдане в гараже обнаружено 20 000 бутылок контрафактной водки
17.01.2018, 14:31
Экономика
Снижены тарифы на железнодорожные перевозки по Якутии
17.01.2018, 14:26
Желток
Эксклюзив
В семье главного редактора родился четвертый ребенок!
17.01.2018, 14:17
Общество
В Якутске идет подготовка к празднику Крещения
17.01.2018, 13:57
Политика
Резонанс
Егор Борисов прокомментировал планы министра Сафронова по строительству химзавода под Якутском
17.01.2018, 13:46
Политика
Кого Ил Дархан видит третьим доверенным лицом Путина в Якутии
17.01.2018, 13:45
Общество
Путин поручил разработать критерии по бессрочному установлению инвалидности
17.01.2018, 13:30
Красота & Здоровье
5 процедур для лица, которые нужно делать зимой
17.01.2018, 13:15
Экономика
Началась доставка продуктов по автозимникам
17.01.2018, 13:00
Общество
Очередной букет наград от Ил Дархана
17.01.2018, 12:50
Происшествия
Мошенник уехал с гаражом в неизвестном направлении
17.01.2018, 12:40
Культура & Образование
Новый учебный семестр в ЯГСХА – уважение, доверие, сотрудничество
17.01.2018, 12:30
Путешествия
Из Якутска на Зимние Олимпийские игры в Южную Корею!
17.01.2018, 12:20
Происшествия
Нюрбинец за кражу говядины получил два года тюрьмы
17.01.2018, 12:10
Общество
Как узнать о своих долгах не выходя из дома
17.01.2018, 12:00
Общество
Егор Борисов в ходе большой пресс-конференции ответил на резонансные вопросы
17.01.2018, 11:50
Происшествия
Резонанс
В Якутии напавший на пациентку врач за минуту до этого спас медсестру от расправы
17.01.2018, 11:40
Культура & Образование
Позитив
Юные якутяне — лауреаты международного фестиваля «Рождественские звезды»
17.01.2018, 11:30
Красота & Здоровье
Роспотребнадзор выявил подъем заболеваемости гриппом в Якутии
17.01.2018, 11:20
Общество
Можно ли получить единовременные пособия по материнству, если работодатель банкрот?
17.01.2018, 11:11
Экономика
«Якутскэнерго» в принудительном порядке взыскало с неплательщиков более 41 млн рублей
17.01.2018, 11:00
Общество
Резонанс
Прокурор Якутии поручил проверить данные, изложенные в письме Александра Нюрбинского
17.01.2018, 10:50
Происшествия
Якутянин хранил у себя дома взрывчатое вещество
17.01.2018, 10:47
Политика
Резонанс
Акции вниз! Скандалы с министрами Сафроновым и Балакшиным снижают рейтинг Ил Дархана
17.01.2018, 10:40
Политика
Михаил Осипов стал руководителем экспертной комиссии этнологической экспертизы
17.01.2018, 10:30
Происшествия
Махинации с земельными участками в Якутске: возбуждено уголовное дело
17.01.2018, 10:20
Общество
Глава Якутии раздал букет наград певице, медикам, ученым, учителям и многим другим
17.01.2018, 10:10
Экология
Видео
Жители Якутии рассказали, как живется при температуре минус 65 градусов
17.01.2018, 10:00
Финансы
Людмила Николаева: Фонд «Харысхал» должен более активно работать по привлечению внебюджетных средств
17.01.2018, 9:50
Культура & Образование
Афиша
Таким я вижу облик Ваш…
17.01.2018, 9:40
Экология
Сахамин Афанасьев посетил Музей леса Якутии
17.01.2018, 9:30
Происшествия
Мужчина разбил окно машины и украл портмоне с документами
17.01.2018, 9:20
Экология
Морозы в Якутии не отступают
17.01.2018, 9:11
Общество
Сегодня в Якутске пройдет вечер памяти Георгия Яковлева
17.01.2018, 9:00
Происшествия
За сутки в республике произошло шесть пожаров
17.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 17 января 2018
17.01.2018, 0:28
Общество
Сегодня день рождения депутата и журналистов
16.01.2018, 22:57
Столица
Анонс
В Якутске готовятся развернуть Крещенскую купель
16.01.2018, 22:54
Экономика
Объявление
Знаменитые минеральные воды – в сети супермакетов «Алмаз»!
16.01.2018, 22:10
Культура & Образование
Инклюзия, инклюзивное обучение и воспитание  
16.01.2018, 21:48
Красота & Здоровье
Экстра
Минздрав Якутии начал проверку по факту применения силы врачом. Врач уволен
16.01.2018, 21:43
Экономика
Фотофакт
Имя Ньургуна Тимофеева присвоено крупному алмазу
16.01.2018, 21:39
Республика
17 января в Якутске и двух улусах предстоят временные ограничения электроснабжения
16.01.2018, 18:31
Путешествия
Объявление
Треш-тур. Шок-цена! Не пропустите! Молодежный тур на Бали!
16.01.2018, 17:50
Республика
Радости и печали Усть-Майского района
16.01.2018, 17:40
Столица
Айсен Николаев — самый медийный мэр на Дальнем Востоке
16.01.2018, 17:20
Культура & Образование
Театр юного зрителя закрыл Год экологии спектаклем «Колокольчик»
16.01.2018, 17:10
Общество
За прошедшую неделю приставы 16 раз пресекли пронос в суд запрещенных предметов
16.01.2018, 16:45
Культура & Образование
Корейская делегация приехала обмениваться опытом с Высшей школой музыки
16.01.2018, 16:30
Красота & Здоровье
Анонс
Где окунуться в купель?
16.01.2018, 16:27
Культура & Образование
Народная артистка РФ и Якутии Альбина Борисова приглашает на свой юбилейный вечер
16.01.2018, 16:14
Культура & Образование
Инспекторы ГИБДД и школьники вместе изготовили световозвращающие значки
16.01.2018, 15:56
Красота & Здоровье
Как правильно купаться в проруби
16.01.2018, 15:32
Экономика
Экстра
Назначен замминистра
16.01.2018, 15:20
Происшествия
Школьница сдала развратного собеседника полиции
16.01.2018, 15:05
Республика
Юные алданцы прокатились на снегоходах
16.01.2018, 14:56
Столица
Мэрия поблагодарила полицию за службу
16.01.2018, 14:37
Общество
Роспотребнадзор рекомендует делать прививку от гриппа при поездке в Китай
16.01.2018, 14:24
Общество
Смотри «Лучшее в музыке» 
16.01.2018, 13:30
Красота & Здоровье
«Я счастлива»: правила похудения без стресса
16.01.2018, 13:23
Желток
Эксклюзив
Цитата Ил Дархана о лоббировании ректора Михайловой и обилии чиновников
16.01.2018, 13:07
Общество
Резонанс
Следком заинтересовали обвинения в адрес министра Балакшина — СМИ
16.01.2018, 13:00
Экономика
Все крупные предприятия коммунального комплекса Якутии оснащены резервными источниками питания
16.01.2018, 12:50
Экономика
Когда отчитываемся за 2017 год?
16.01.2018, 12:49
Политика
Видео
Эксклюзив
Резонанс
Егор Борисов прокомментировал скандал с Балакшиным
16.01.2018, 12:40
Красота & Здоровье
Врачи предупреждают: купание в проруби опасно для здоровья!
16.01.2018, 12:30
Республика
В арктической зоне Якутии автозимники открываются раньше срока
16.01.2018, 12:20
Происшествия
Полицейские обнаружили подростка в столичном баре
Архив новостей
Политика
17 января 2018, 13:46
655

Кого Ил Дархан видит третьим доверенным лицом Путина в Якутии

16 января состоялась пресс-конференция главы Якутии, в ходе которой он ответил на 57 вопросов.
Редактор газеты «Эдэр саас» Надежда САМСОНОВА задала вопросы о доверенных лицах кандидата в президенты РФ В.В. ПУТИНА Павле МАРИНЫЧЕВЕ и Алексее ЕГОРОВЕ. «Это известные люди, они стоят в федеральном резерве кадров», – сказал глава, в качестве третьего лица Ил Дархан видит Героя Труда России Варвару УСТИНОВУ, руководителя государственного казённого предприятия «Хангаласское лесничество».

comments powered by HyperComments
Источник: https://sakha.gov.ru/news/front/view/id/2852600
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
16.01.2018, 2:42
Общество
Резонанс
Александр Нюрбинский подтвердил, что писал письмо министру Балакшину
15.01.2018, 19:09
Общество
Скандал
Министр спорта Балакшин попал под подозрение?
15.01.2018, 19:14
Желток
Селфи якутянки взорвало интернет
16.01.2018, 12:49
Политика
Видео
Эксклюзив
Резонанс
Егор Борисов прокомментировал скандал с Балакшиным
13.01.2018, 15:32
Политика
Эксклюзив
Два якутянина стали доверенными лицами Путина
16.01.2018, 10:40
Политика
Резонанс
Скандал вокруг министра Балакшина: Официальный комментарий Минимущества Якутии
12.01.2018, 18:16
Культура & Образование
Эксклюзив
СВФУ может возглавить варяг – глава республики
15.01.2018, 11:48
Экономика
Резонанс
Министр Сафронов сбавил обороты
12.01.2018, 18:01
Желток
Эксклюзив
Как похудел Ил Дархан
16.01.2018, 2:15
Желток
Эксклюзив
Спортивные обозреватели не дождались министра Балакшина…
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Желток
17.01.2018

В семье главного редактора родился четвертый ребенок!

Экономика
17.01.2018

Началась доставка продуктов по автозимникам

Позитив
Культура & Образование
17.01.2018

Юные якутяне — лауреаты международного фестиваля «Рождественские звезды»

Резонанс
Общество
17.01.2018

Прокурор Якутии поручил проверить данные, изложенные в письме Александра Нюрбинского

Политика
17.01.2018

Михаил Осипов стал руководителем экспертной комиссии этнологической экспертизы

Общество
17.01.2018

Глава Якутии раздал букет наград певице, медикам, ученым, учителям и многим другим

Видео
Экология
17.01.2018

Жители Якутии рассказали, как живется при температуре минус 65 градусов

Общество
17.01.2018

Сегодня в Якутске пройдет вечер памяти Георгия Яковлева