Кого Ил Дархан видит третьим доверенным лицом Путина в Якутии

16 января состоялась пресс-конференция главы Якутии, в ходе которой он ответил на 57 вопросов.

Редактор газеты «Эдэр саас» Надежда САМСОНОВА задала вопросы о доверенных лицах кандидата в президенты РФ В.В. ПУТИНА Павле МАРИНЫЧЕВЕ и Алексее ЕГОРОВЕ. «Это известные люди, они стоят в федеральном резерве кадров», – сказал глава, в качестве третьего лица Ил Дархан видит Героя Труда России Варвару УСТИНОВУ, руководителя государственного казённого предприятия «Хангаласское лесничество».

comments powered by HyperComments Источник: https://sakha.gov.ru/news/front/view/id/2852600

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