Кого и как нам воспитывать? Стратегическое обсуждение

На днях в Общественной палате РС(Я) состоялось общественное обсуждение «Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года». Она разработана во исполнение «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в части ориентиров государственной политики в сфере воспитания.

Целью Стратегии является определение приоритетов государственной политики в области воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования общественно-государственной системы воспитания детей в РФ, учитывающих интересы детей, актуальные потребности современного российского общества и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе.

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Надо сказать, что разработка Стратегии воспитания своего рода прорыв в образовательной деятельности государства. В 90-е годы государство открестилось от своей воспитательной роли в образовательных учреждениях. Приоритетом было объявлено семейное воспитание. Результат не заставил себя долго ждать: всплеск молодежной и подростковой преступности не удается погасить до сих пор. Временами по статистике ситуация, правда, стабилизируется, но ненадолго. Да что за примерами далеко ходить:взять хотя недавний случай в Верхоянском улусе, когда подростки убили молодого человека. Кстати, в селе это уже второй нашумевший случай.

Такую серьезную тему пришли обсудить заместитель министра по делам молодежи и семейной политике РС(Я) Татьяна Пяткина, руководитель отдела Министерства образования и науки РС(Я) Ольга Яшина, руководитель отдела Министерства культуры и духовного развития Сардана Брызгалова, представитель Министерства спорта РС(Я) Иван Рожин, Уполномоченная по правам ребенка в РС(Я) Анна Соловьева, ветеран образования Татьяна Ильина и другие. Общественную палату республики представляли члены Лена Ефремова и Яна Иванова. Лена Павловна была инициатором и модератором общественного обсуждения.

Конечно, в министерстве молодежи, как проинформировала Татьяна Пяткина, еще до этой стратегии занимались вопросами воспитания. Как и в республике. Энтузиастами в министерстве образования была разработана программа «Эркээйи», которая использовалась на практике, к сожалению, только в 4 процентах школ республики. Любопытно, что министерством молодежи делалось специальное социологическое исследование по морально-духовным ценностям, которые разделяет молодежь. Увы, служение обществу мало кто назвал в числе приоритетных ценностей.

Это, конечно, не могло не взволновать большинство присутсвующих общественников. Состоялся долгий обстоятельный разговор, что нужно, чтобы в нашей республике процесс воспитания обрел системный стройный характер. Разработчик программы «Эркээйи» Татьяна Ильина, кстати, тоже присутствовала на обсуждении. Татьяна Михайловна сказала, что сейчас идет разработка нового варианта этой программы воспитания.

Однако, Уполномоченная по правам ребенка Анна Соловьева заметила, что усилия семьи, государственных, муниципальных органов власти, учреждений образования, общественных организаций должна объединять идеология.

— Идеология должна стоять во главе угла, — сказала Анна Афанасьевна. – Все должны знать, кого воспитываем, какого человека. Какие духовные ценности мы должны привить подрастающему поколению. Мне кажется, Общественная палата республики и должна разработать эту идеологическую систему. Остальное – это форма, главным должно стать содержание.

Модератор обсуждения Лена Ефремова сказала, что вопрос – сложный. И, скорее всего, Общественная палата еще вернется к этому разговору.