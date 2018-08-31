Когда в дома жителей Якутска начнет поступать тепло

Школы, больницы и другие социальные учреждения получат тепло не позднее 4 сентября. Остальные потребители будут подключены к теплоснабжению с установлением температуры наружного воздуха ниже +8°С в течение последующих пяти суток, но не позднее 15 сентября.

Распоряжение о начале отопительного сезона 2018-2019 годов подписал исполняющий обязанности главы города Якутска Дмитрий Садовников. 30 августа на еженедельном заседании оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону он предупредил все структуры, территории, ресурсоснабжающие организации и коммунальные службы о неукоснительном соблюдении этих сроков.

На сегодня по основным показателям готовности жилищного фонда промывка систем отопления составляет 97 %, ревизия запорной арматуры – 96,2 %, промывка систем водоснабжения – 100 %, ремонт системы отопления проведен в 484 многоквартирных домах – завершен на 94%. Ревизия центрального отопления в 2518 многоквартирных домах из 2664, что составляет 94,5 %.

Из городских территорий по готовности жилого фонда лидируют Автодорожный и Центральный округа, в отстающих Строительный округ – 91.5 %, и Губинский округ – 93,5 %. Все пригороды доложили о 100 %-ной готовности жилого фонда к зиме.

Ответственным за подготовку учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты поручено ускорить оформление актов проверки и паспортов готовности объектов к отопительному сезону.

Подготовка объектов коммунального комплекса идет по графику и составляет на 29 августа 83 %. Всего по городу 17 теплоснабжающих организаций обслуживают 80 котельных. Со следующей недели информация о запуске котельных должна ежедневно предоставляться в единую дежурно-диспетчерскую службу Управления ГО и ЧС г. Якутска.

Дмитрий Садовников также указал обратить особое внимание и устранить недочеты по жалобам, поступившим от жильцов отдельных домов в Автодорожном, Гагаринском, Октябрьском, Промышленном, Сайсарском, Строительном округах и Мархе.