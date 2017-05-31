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31 мая 2017, 15:29
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Когда применяется повышающий коэффициент к нормативам потребления электроэнергии?

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» напоминает: с 1 января 2017 года при расчетах по нормативам потребления применяется повышающий коэффициент 1,5. (Пост. Правительства РФ от 29.06.2016 года №1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме»). Применение повышающего коэффициента является одной из мер в реализации федерального законодательства.

Повышающий коэффициент применяется в случаях:
• Неисполнения собственниками жилых помещений обязанности по установке, восстановлению либо замене индивидуального прибора учета (ИПУ) ХВС, ГВС (в том числе если установлен двухкомпонентный тариф), электроэнергии (пп. 42, 60 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354).
• Неисполнения собственниками жилых и нежилых помещений обязанности по установке, восстановлению либо замене коллективного (общедомового) прибора учета (пп. 42 (1), 43, 60 Правил предоставления коммунальных услуг).
• Не предоставления потребителем допуска в занимаемое им жилое помещение для проверки состояния ИПУ два и более раза (пп. 60 (1), 85 (3) Правил предоставления коммунальных услуг).
• Несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам при невозможности определить мощность подключенного оборудования (п. 60 Правил предоставления коммунальных услуг).
• Несанкционированного вмешательства собственников жилых помещений в работу ИПУ (п. 81 (11) Правил предоставления коммунальных услуг).

Все случаи применения повышающих коэффициентов перечислены в обновленных Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354), а также на сайте «Якутскэнерго» по адресу: http://yakutskenergo.ru/privat_pers/multiplying-factor.php.

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Источник: Ксения ПАВЛОВА, пресс-служба ПАО "Якутскэнерго"
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