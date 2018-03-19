Когда озвучат предварительные итоги выборов президента РФ в Якутии

После закрытия в 20.00 часов всех Участковых избирательных комиссий (УИК) в Якутии, в Республиканском пресс-центре Сахамедиа с информацией выступил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Алексей ЕФИМОВ.

Он напомнил, что в республике работали 806 УИК, из них 797 – постоянные и 9 – временных, из которых 4 на полярных станциях на территории Булунского улуса –островах Санникова, Кигелях, Котельный и Столбовая. Ещё три временных избирательных участка сегодня работали в вахтовых посёлках на Талакане Ленского района, Накынском алмазном месторождении в Нюрбинском улусе и Среднеботуобинском нефтегазовом месторождении Мирнинского района. Кроме этого, два временных избирательных участка работали в столице республики – г. Якутске – в Медцентре и Республиканской больнице №2.

«Жалобы и обращения, поступившие в день выборов, рассматривались оперативно. Нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, не установлено. В настоящее время члены участковых комиссий в присутствии членов с совещательным голосом, наблюдателей, а также впервые общественных наблюдателей от кандидатов приступают к гашению неиспользованных бюллетеней. После этого начнётся подсчёт голосов и оформление итоговых протоколов», — проинформировал Ефимов.

В завершение своего выступления, председатель Центральной избирательной комиссии РС(Я) Алексей Ефимов сообщил, что озвучит информацию о процентах явки избирателей в Якутии и предварительный процент голосования по каждому из кандидатов в Президенты Российской Федерации в 3 часа ночи по якутскому времени на пресс-подходе в Республиканском пресс-центре Сахамедиа.