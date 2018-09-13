Когда избранный Ил Дархан вступит в должность?

Избранный, но еще не вступивший в должность глава Якутии должен пройти через церемонию инаугурации. 9 сентября в Якутии прошли досрочные выборы главы республики. За Айсена НИКОЛАЕВА проголосовали около 72% избирателей, принявших участие в выборах.

Инаугурация вновь избранного Ил Дархана может состояться 27 сентября — в День государственности Якутии, стало известно SakhaLife.

Напомним, что в этот же день состоялись досрочные выборы мэра Якутска, которые выиграла Сардана АВКСЕНТЬЕВА, за которую проголосовали 39% горожан, принявших участие в выборах. Ранее сообщалось, что вновь избранный мэр вступит в должность 17 сентября.