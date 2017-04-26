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Кочевые родовые общины настроены развивать местное производство

Кочевые родовые общины коренных малочисленных народов Севера решительно настроены на развитие местного производства, заявила сегодня на встрече с журналистами заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Якутии Лена ИВАНОВА.

По словам Лены Ивановой, возрастающую активность и твердый настрой заниматься местным производством представители коренных малочисленных народов Севера наглядно продемонстрировали на таких прошедших недавно в республике мероприятиях, как II съезд чукчей в Нижнеколымском районе, съезд кочевых родовых общин, выездное заседание координационного совета ассоциации КМНС Якутии в посёлке Березовка Среднеколымского района.

По ее информации, кочевая родовая община Александрова в поселке Иенгра на средства республиканского гранта намерена приобрести оборудование и возобновить работу пошивочной мастерской из кожи оленей. В Оленёкском районе НКО кочевая родовая община собирается взяться за организацию летнего отдыха детей в оленеводческих стадах. Арктический колледж в поселке Черский Нижнеколымского района благодаря тому, что оснащен всем необходимым оборудованием, планирует заняться переработкой продукции оленеводства.

Заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Якутии обратила внимание журналистов на то, что в наслегах, где численность населения едва достигает 300–400 человек, также чувствуется положительный настрой населения. Лена Иванова привела в пример заполярный эвенский поселок Березовка Среднеколымского района, который из-за погодных условий фактически был отрезан от внешнего мира на три месяца, и в котором, по ее словам, «люди не сидят, сложа руки, у них масса нового, позитивного». «Школа в Березовке является духовным центром этого эвенкского посёлка. Практически все дети, начиная с детского сада, знают родной эвенский язык, у них есть национальная одежда», — отметила она.

Вместе с тем Лена Иванова указала на проблему сохранения родных языков КМНС. «Мы уже бьем в набат: ситуация со знанием родных языков коренных народов критическая, уровень знания языков падает. Да что и говорить, 2 часа чукотского языка в неделю в школе не спасают ситуацию. В местах компактного проживания КМНС и эвенкийские, и эвенские, и юкагирские языки теряются. Например, в Верхнеколымском районе остался только один носитель юкагирского языка», — сказала замминистра.

Она сообщила, что несмотря на меры поддержки языков КМНС, которые предпринимаются в республике, начиная от премий Ил Дархана в области языковой политики, заканчивая изданием учебников, вопрос сохранности языков КМНС является одной из острых проблем и требует первоочередного решения. По мнению заместителя министра по развитию институтов гражданского общества, спасти ситуацию может массовое бесплатное распространение газеты на родных языках.

По сведениям Лены Ивановой, численность представителей коренных малочисленных народов Севера в Якутии составляет около 40 тысяч, это примерно 11–12 тысяч семей.

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Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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