Кобяйского карася вам в бренд!

В Общественной палате РС(Я) состоялся круглый стол «Эффективное управление интеллектуальной собственностью», организованный Комиссией по развитию предпринимательства, местного производства и туризма Палаты. Модератором стола выступил председатель комиссии Дмитрий Иннокентьев. Тема получила дополнительную актуальность в связи с достаточно шумным событием: доцент СВФУ, президент Ассоциации кузнецов и металлургов Якутии Николай Бурцев запатентовал название «якутский нож».

О том, что названия, изобретения, авторские работы, дизайн – это тоже деньги рассказала руководитель Института финансового развития бизнеса Екатерина Романова:

— Интеллектуальный рынок сейчас развивается семимильными шагами, а у нас в республике пока слабо задумываются над тем, что авторские названия, изделия можно патентовать, и сам патент можно капитализировать, он становится такой же собственностью как любая другая, имеющая материальное воплощение. Патент можно ставить на бухгалтерский учет, он может повысить стоимость бизнеса, а, значит, и инвестиционную привлекательность…

Как активистка «Деловой России» Екатерина Николаевна добавила, что этот вопрос неоднократно ставился на уровне Главы республики. И у этой организации есть предложение разработать и принять государственную программу.

Сопредседатель ЯРО «Деловая Россия» Альбина Кычкина привела примеры, как изобретения, патенты увеличивали стоимость известных в России компаний, например, авиастроительного концерна «Сухой». Однако на международном уровне российские патенты не признают, а именно последние интересны многим бизнесменам, в том числе и нашим, якутским.

Член Палаты Галина Васильева шуточно продемонстрировала свои якутско-китайские унты.

Однако на «круглом столе» были скептики. Конечно, нужно развивать это направление развития экономики. Ведь бизнес, увеличивая свою капитализацию, увеличивает и общее ВРП. Председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей Сергучев заинтересовался практической стороной вопроса:

— Как выглядит система регистрации патента? Куда обращаться, какие документы предоставлять? Насколько эта информация доступна? Есть ли отработанная система, по которой можно получать авторские проценты? Куда сообщать о нарушениях прав владельца патента?

И тут то и выяснилось, что есть огромные пробелы в законодательстве, хотя оно в этой сфере динамично и регулярно меняется. В Якутске можно зарегистрировать изобретения всего в двух местах – в структурах при СВФУ и Академии наук РС(Я), и то они не шибко то и заинтересованы в чисто коммерческих патентах. Следить за нарушениями в этой сфере абсолютно некому. И вообще мудреное это дело – интеллектуальная собственность. Чтобы развивать защиту интеллектуальной собственности и коммерческую ее эксплуатацию, надо с чего-то начинать. А начинать, по сути, не с чего. Эта платформа на сегодня просто пустая.

Любопытно было послушать об участии в этом процессе государства. Не случайно именно в национальных республиках активно поднимают этот вопрос. Они заинтересованы в сохранении и защите традиционных культурных ценностей, созданных в глубине веков народами этих субъектов Российской Федерации.

— А может ли Кобяйский улус запатентовать название «кобяйский карась»? — спросила одна участница «круглого стола».

Выяснилось, что да. А сколько таких ценностей можно было бы запатентовать республике и ее улусам, чтобы получать какие-то средства от коммерческого использования названий и изобретений! Государство тоже получается заинтересовано не только морально, но и материально в развитии рынка интеллектуальной собственности.

Участники «круглого стола» пришли к выводу, что систему регистрации патентов и их защиты следует создавать сообща, объединив усилия и возможности государства и бизнеса. Именно этот вопрос мог бы стать темой государственно-частного партнерства.